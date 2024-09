Salário mínimo pode passar a mil euros daqui a quatro anos?

O salário mínimo nacional vai mesmo aumentar.

Passa a ser de 870 euros em 2025 e o objetivo é continuar a subir até ao final da legislatura.

O Explicador Renascença esclarece.

Haverá um salário mínimo de mil euros daqui a quatro anos?

É, pelo menos, a intenção do Governo.

A proposta de acordo apresentada aos parceiros sociais confirma, desde logo, a subida do salário mínimo para 870 euros no próximo ano, sendo que o objetivo é chegar aos 1.020 euros dentro de quatro anos.



Como se chega a este valor?



Aumentando o valor do salário mínimo em 50 euros por ano até 2028.

Portanto, 870 no próximo ano, 920 em 2026, 970 em 2027 e, finalmente, os tais 1.020 euros no final da legislatura.



Isso foi confirmado pela ministra do Trabalho?



O plano está no papel, é essa a intenção do Governo e foi apresentada nestes termos na reunião desta quarta-feira da Concertação Social.

No entanto, questionada pelos jornalistas no final do encontro, Rosário Palma Ramalho recusou confirmar os montantes, bem como a sua valorização anual.



Perante a insistência dos jornalistas, a governante pediu paciência e disse que, primeiro, vai tratar do assunto com os parceiros para só depois confirmar valores.

Portanto, fechada só mesmo a atualização do salário mínimo nacional para o próximo ano.

No entanto, o programa do Governo prevê que o salário mínimo ultrapasse os 1.000 euros em 2028, ou seja, no final desta legislatura.

E em relação ao salário médio?



Nesse caso, o Governo mantém os referenciais previsto no acordo de rendimentos assinado pelo anterior executivo em 2022.

Atualmente, o salário médio dos portugueses é de 1.577 euros. Cumprindo-se o que está inscrito no acordo de rendimentos, o valor do salário médio chegará aos 1.886 euros no final da legislatura.

É essa a intenção do Governo.



Os contribuintes não vão ter de pagar mais IRS?



De acordo com a ministra do Trabalho, haverá uma atualização dos escalões de IRS, para acompanhar estas subidas.

Ou seja, os salários aumentam, mas o Governo promete criar soluções para neutralizar o impacto fiscal, para que os contribuintes sintam um ganho real de rendimento.