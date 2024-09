Caso Puff Daddy. O que se sabe até agora?

O rapper e empresário norte-americano Sean "Diddy" Combs, também conhecido como Puff Daddy, foi detido nos últimos dias, num escândalo de abusos sexuais.

O Explicador Renascença resume os dados que já conhecemos até agora.

Qual é a acusação?

Sean Combs é acusado de tráfico sexual e promoção da prostituição.

A acusação descreve-o como um predador sexual violento. Alegadamente, "durante décadas", abusou, ameaçou e coagiu sobretudo mulheres, mas não só, para satisfazer desejos sexuais e também para adquirir uma posição dominante sobre personalidades do mundo da música.

Que tipo de coação?

De acordo com o que foi inicialmente relatado pelo "The New York Times", sobretudo várias mulheres terão sido drogadas e coagidas a manter relações sexuais com prostitutos, atos que seriam filmados.

As vítimas seriam depois alvo de chantagem e violência para manter o silêncio. Tudo terá acontecido durante décadas, naquilo que é designado como “Freak-offs” - festas na residência do artista, e não só, que seriam uma espécie de "projeto artístico pessoal", segundo descreve a acusação.

As festas seriam frequentes?

Alegadamente, sim e, ainda e acordo com a acusação, as festas podiam durar vários dias.

É descrito que os participantes chegavam a fazer a reposição de fluídos através de injeções devido à exaustão.

Foram revelados nomes das alegadas vítimas?

A acusação não revela, mas o processo movido pela justiça norte-americana reflete, tudo indica, as alegações de Cassandra Ventura, mais conhecida por Cassie, uma cantora que manteve uma relação de longa data com o músico e que, no ano passado, o acusou de violação.

Cassie será a única personalidade envolvida?

Conhecido o caso, começaram a surgir associações de vários artistas com Puff Daddy . Artistas como Jennifer Lopez, Beyoncé, Jay Z ou Justin Bieber tiveram uma relação próxima como o rapper e a a imprensa norte-americana não tardou a questionar se estes renomados artistas teriam conhecimento das chamadas "Freak Offs" ou se, até, não teriam sido mesmo vítimas.

Puff Daddy é produtor, um dos grandes nomes da industria discográfica e responsável pelo lançamento de vários artistas, mas, para já, é apenas especulação.

Como foi possível esconder os alegados crimes durante tantos anos?

Tudo indica que o rapper montou uma verdadeira empresa para organizar as ditas festas em casas particulares ou em hotéis.

Uma das funções dessa empresa era apagar vestígios e danos dessas festas.

O que diz a defesa de Puff Daddy?

O rapper alega ser inocente, mas teve o pagamento de fiança negado e por isso, continua preso.

A acusação diz ter provas inequívocas dos crimes como fotografias e vídeos. Está prevista para os próximos dias desta semana uma nova audiência.

Ainda não há data marcada para o julgamento.