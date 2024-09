Por que é que os incêndios atingiram uma dimensão tão grave?

Com os incêndios a dominar por completo a atualidade, há uma série de questões que importa esclarecer.

Nomeadamente, o porquê da dimensão destes fogos. Em agosto tivemos dias mais quentes, mas não houve incêndios com este grau de gravidade.

O Explicador Renascença esclarece.

Por que é que os fogos estão tão críticos?

A explicação estará na secura dos terrenos. Ou seja, em agosto e até nos meses anteriores tivemos temperaturas acima dos 30 graus, mas os terrenos não estavam tão secos como agora.

O que temos aqui é uma combinação atípica de fatores que acabou por potenciar as chamas.

Muito calor, muito vento, terrenos muito secos e, portanto, mais vulneráveis a este tipo de situação.



Por que é que os terrenos não estão limpos?

O dinheiro. Faltam verbas. De resto, Xavier Viegas, especialista em incêndios florestais, diz que todo esse trabalho de limpeza é muito caro e exige um forte investimento.

Muitos proprietários idosos, por exemplo, não têm recursos financeiros para limpar os seus terrenos.

É por isso que o especialista sugere que parte das verbas europeias possa ser aplicada nas operações de limpeza dos terrenos e das florestas, naquelas situações em que, comprovadamente, os proprietários não tenham os recursos necessários para custear estes serviços.



O que significa o estado de alerta até quinta-feira?



Significa que, para além da prontidão de todas as forças de socorro e segurança, a situação de alerta implica várias medidas excecionais, como a proibição do acesso e circulação em vários espaços florestais ou a proibição da realização de queimadas e de trabalhos em florestas com recurso a máquinas.



Qual o primeiro balanço da área ardida?



Sim. Os sistemas que fazem essa contabilização revelam que nos últimos dois dias arderam cerca de 10 mil hectares só na área entre a área metropolitana do Porto e o distrito de Aveiro.

É tanto quanto o que ardeu no resto do ano, entre janeiro e o final de agosto.

É também uma área equivalente ao concelho de Lisboa.



Portugal conta com apoio europeu?

Portugal ativou o mecanismo de proteção civil da União Europeu.

França, Grécia, Itália e Espanha já prometeram ajudar.

Desde segunda-feira que dois aviões pesados de Espanha já operam no combate às chamas.