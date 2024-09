Proibição de telemóveis nas escolas aplica-se a todos os alunos?

O Ministério da Educação recomenda proibição dos telemóveis nas escolas.

O Explicador Renascença esclarece a decisão do Governo.

A recomendação é para todos os ciclos?

Não. A recomendação é para o 1.º e 2.º ciclos.

No caso do 3.º ciclo, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação recomenda a implementação de medidas que restrinjam e desincentivem a utilização dos telemóveis.

Quer dizer que a decisão de proibir é das escolas?

Sim. O Ministério recomenda e as medidas serão de adesão voluntária por parte das escolas.

No entanto, o impacto da medida será avaliado ao longo do ano letivo e o executivo não fecha a porta à proibição do uso de "smartphones" em contexto escolar, em função dos resultados.

Como assim?

Vamos imaginar uma escola que proíbe o uso do telemóvel.

Se os resultados nessa escola melhorarem, poderá ser um bom argumento para decretar a proibição.

O que está na base da recomendação?

O ministro da Educação diz ter por base vários estudos internacionais que evidenciam desvantagens da utilização de "smartphones" nas aprendizagens e prejuízos para o bem estar das crianças

Pode haver exceções?

Sim. Estão previstas exceções, por exemplo, para os alunos com "muito baixo domínio da língua portuguesa", para que os telemóveis possam servir como instrumento de tradução, ou para aqueles que "beneficiem comprovadamente de funcionalidades do "smartphone" por razões de saúde".

Para além disso, as recomendações anunciadas não põem em causa o "comprometimento total" que o governo diz ter com as novas tecnologias e a digitalização

Os resultados de quem proibiu são bons?

Neste momento apenas cerca de 2% dos agrupamentos restringiram ou proibiram a utilização no espaço escolar no ano letivo passado.

Os relatos desses agrupamentos são positivos. É o caso das escolas de Cinfães.

Há mais socialização, menos dependência.

Há países a proibir telemóveis nas escolas?

Sim, vários países já adotaram a medida como França, já desde 2018.

Países Baixos e muitos outros começam também agora aa proibir o uso de telemóveis em ambientes escolares.