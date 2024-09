Quais as principais queixas dos pais nas vésperas do arranque do ano letivo?

Está aí o ano letivo. Daqui a dois dias, milhares de crianças começam a regressar às aulas.

Mas há reclamações que se repetem, de professores e também de pais.

O Explicador Renascença aponta as principais queixas.

Quais são as reclamações principais?

A resposta está nos dados do Portal da Queixa. E são os pais aqueles que reclamam.

Neste arranque de ano letivo, houve um total de 483 reclamações. Destas, três em cada quatro foram dirigidas diretamente ao Ministério da Educação e prendem-se, principalmente, com a utilização do Portal das Matrículas, que, recordo, apresentou vários constrangimentos - o que levou a vários adiamentos do final do prazo para os encarregados de educação matricularem os alunos.

Problemas que se repetiram, mais tarde, com o portal dos vouchers para os manuais escolares - e que motivaram 59 destas queixas que tiveram como alvo o ministério de Fernando Alexandre.



Que outras queixas foram apresentadas?



Falta de vagas, por exemplo. Especialmente no pré-escolar.

É este o segundo motivo mais reportado. A indignação e o desespero de pais que não conseguiram colocação para os filhos estão espelhadas em quase 16% das reclamações.

Seguem-se as queixas sobre os atrasos no pagamento de subsídios ou bolsas.