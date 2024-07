Ataque contra Donald Trump. Que influência pode ter na campanha?

Mesmo as imagens de Trump de punho erguido, com sangue na face, a gritar "Lutem", são fortes e podem influenciar a decisão de alguns eleitores.

Houve alguma falha de segurança?

Isso é algo que as autoridades estão a investigar. Certo é que o atirador estava num telhado, a mais de 100 metros de distância do local onde estava o ex-presidente norte-americano - fora do perímetro do comício.

Assim que se ouviram os disparos, as forças de segurança agiram de imediato.

Os agentes dos serviços secretos abateram o atirador e protegeram Trump. Há relatos de pessoas que assistiam ao discurso e que dizem terem visto o atirador. Terão avisado as forças policiais que terão mesmo tentado subir ao telhado, mas não houve tempo para travar o ataque.

No entanto, a campanha de Donald Trump garante que o ex-Presidente está bem, depois de ter recebido tratamento.

O que diz o outro candidato e atual presidente, Joe Biden?

Biden fez uma declaração a apelar à união do país após o que chamou de tentativa de assassinato do seu rival republicano e revelou já ter falado com Trump.

O Presidente norte-americano lembra que não há espaço para a violência no país. Pede, ainda, que não sejam retiradas conclusões precipitadas sobre as motivações do atirador.

Já se sabe quem era o atirador?

O FBI identificou-o como Thomas Matthew Crooks, tinha 20 anos, residia a cerca de uma hora do local do comício.

Estava registado como eleitor do Partido Republicano, apesar de ter feito um donativo, no passado, uma organização democrata. Iria votar este ano pela primeira vez.

Terá agido sozinho com uma arma que terá sido adquirida pelo pai, e as autoridades encontraram explosivos no seu carro, que ficou estacionado perto do local onde decorria o comício.

E Trump? Vai continuar a campanha?

Vai... E Donald Trump já está em Milwaukee, no Estado do Wisconsin, para participar na convenção republicana que arranca esta segunda-feira.

Nas redes sociais, Trump diz que ainda pensou adiar por dois dias a viagem para a convenção, mas que não iria deixar que um atirador ou um assassino impusesse uma mudança de calendário.

A única diferença é que a convenção republicana vai ter medidas de segurança redobradas.