O que se sabe sobre a nova estirpe da “varíola dos macacos”?

A varíola dos macacos ou "monkeypox" é uma doença transmitida de animais para humanos e em que a transmissão entre humanos pode ocorrer. Esta infeção viral é rara e com sintomas semelhantes aos da varíola comum, mas mais ligeiros. A varíola dos macacos começa por se manifestar através de febre, arrepios dores de cabeça ou muscular e exaustão. Ou seja, sintomas semelhantes a muitas outras doenças.

Como é que se transmite entre humanos?

O contágio acontece por via sexual, de acordo com os especialistas, sobretudo entre pessoas dos sexo masculino. Pode também ocorrer contágio por gotículas respiratórias de maiores dimensões através de espirros ou tosse, por exemplo, que não alcançam grandes distâncias. Por isso, para ocorrer contágio é necessário um contacto cara a cara e prolongado.

E agora a OMS faz um alerta sobre uma nova estirpe do vírus. Porquê?

A OMS recebeu relatos de casos em 26 países durante o último mês. De acordo com os especialistas, a doença continua a ser uma ameaça para a saúde mundial.

De acordo com os dados mais recentes, a África do Sul registou recentemente 20 casos, incluindo três mortes, "os primeiros casos no país desde 2022".

E há risco de a doença ganhar dimensão a nível mundial?

Olhando para o caso sul africano nenhum dos doentes tinha viajado para o estrangeiro. No entanto, os responsáveis da OMS alertam que esta epidemia "não dá sinais de abrandamento".

Mas a doença não tinha sido de alguma forma controlada quando surgiu uma vaga de casos há dois anos?

Sim, mas os especialistas consideram a nova estirpe a mais perigosa de sempre".

Em 2022, uma epidemia mundial de "monkeypox" foi controlada através da vacinação de grupos vulneráveis. Contudo, uma vez que em alguns países o acesso a vacinas é reduzido, as autoridades sanitárias locais alertam para a possibilidade de o vírus chegar a outros países.