Portugal tem a população mais envelhecida da UE?

Nos últimos anos a tendência tem sido de envelhecimento?



Sim, de acordo com dados da Pordata, Portugal é não só o quarto país do mundo com a população mais envelhecida, como o mais envelhecido na União Europeia, a par da Itália.

No ano passado, o país tinha dois milhões e meio de pessoas com 65 ou mais anos.

E se há 20 anos existiam quatro pessoas em idade ativa por cada idoso, agora existem só duas. Por cada 100 jovens, com menos de 15 anos, existem 186 pessoas com mais de 65.

A boa notícia é que as pessoas estão a viver mais…

Sim. De acordo com a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o número de pessoas com 100 anos em Portugal ultrapassou as três mil.

Em duas décadas, a idade mediana da população aumentou de 38 para 47 anos.

O país continua com um saldo natural negativo: os nascimentos ainda não são em número suficiente para superar o número de mortes.

Mas a população está a diminuir?

Não está. Pelo contrário. No último ano, o número de residentes em Portugal aumentou 109 mil pessoas, o que tem a ver com o saldo migratório que tem sido positivo nos últimos anos. Atualmente, Portugal tem o maior número de habitantes de sempre: somos cerca de 10 milhões e 600 mil a viver no país.

Então, significa que é a imigração que está de facto a compensar a falta de nascimentos...

Sim. Somos o país na União Europeia com maior proporção de famílias só com um filho. Portugal é um país de filhos únicos.

Apenas pouco mais de um quarto das famílias têm filhos e, as que têm, dois terços ficaram apenas pelo primeiro.

Na União Europeia a percentagem das famílias com três filhos ou mais é de 13%. Em Portugal, é menos de metade: só 6% das famílias têm três ou mais filhos.

As famílias monoparentais aumentaram 22% em Portugal e, na maioria, o adulto é uma mulher.

E qual é o cenário atual na Europa?

Depois de um declínio nos anos de pandemia, a população da União Europeia aumentou pelo segundo ano consecutivo.

Somos mais de 449 milhões de pessoas a viver na União Europeia, quando em janeiro do ano passado éramos 447 milhões.

De acordo com a EuroStat, este aumento dentro da União Europeia pode ser justificado pelas pessoas deslocadas da Ucrânia por causa da guerra, que vieram viver para Estados- membros desde 2022.

Resumidamente, somos mais, mas mais velhos e com famílias mais pequenas...

Exatamente e, de acordo com a Pordata, somos também mais solitários. Aumentou em 28% o número de pessoas que vivem sozinhas.

No final do ano passado, mais de um milhão de pessoas viviam sozinhas em Portugal, quase o dobro das que estavam nesta situação no ano 2000.

Mais de metade das pessoas que vivem sozinhas são idosos. Mais de 574 mil pessoas com 65 ou mais anos vivem sozinhas, o que coloca Portugal na quarta posição entre os países com mais idosos solitários. A tabela é liderada pela Croácia, onde a percentagem de idosos a viver sozinhos é de mais de 62%.