Quantos milionários há em Portugal?

No Explicador Renascença desta quarta-feira, atenções centradas para o “Global Wealth Report 2024”, que faz as contas ao número de milionários no mundo.

O número de milionários está a crescer em Portugal?

De acordo com o relatório “Global Wealth Report 2024”, do banco de investimento suíço UBS, publicado esta quarta-feira, o aumento do número de milionários em Portugal é o resultado de uma tendência global de crescimento da riqueza. De 2022 para 2023, o país ganhou mais de 5 mil milionários.

E quantos são agora?

De acordo com este relatório, são quase 172 mil pessoas, mais 3% do que em 2022, quando tínhamos cerca de 166 mil pessoas com um património superior a um milhão de dólares.

E se recuarmos mais, este crescimento ainda é mais significativo: em 2020 tínhamos 135 mil milionários e no ano anterior, em 2019, eram 117 mil, segundo dados do UBS.

A manter-se a tendência ainda vão crescer mais?

Sim, a expetativa é essa. O banco suíço prevê que o número de milionários em Portugal aumente 10% até 2028, mas não se pense que é muito. O número de adultos com mais de um milhão de dólares vai crescer em 52 das 56 economias analisadas e, na Europa, só quatro países terão um crescimento inferior ao de Portugal: Itália, onde o número de milionários deve aumentar 9%; a Grécia, que deve ficar como está, e Países Baixos e Reino Unido, que deverão perder milionários.

E onde é que se prevê que haja mais gente a atingir o patamar de milionário?

É em Taiwan. Nesta ilha, que é uma potência tecnológica, o número de fortunas acima de um milhão de dólares deve aumentar 47%, o que deve traduzir-se em mais de um milhão de milionários nos próximos cinco anos em resultado da crescente indústria de microchips e do aumento da imigração de estrangeiros ricos.

Este crescimento será seguido pela Turquia, Cazaquistão, Indonésia e Japão.

Voltando a Portugal, só os ricos é que estão mais ricos?

Não. De acordo com este relatório, a tendência de crescimento da riqueza em 2023 não se limitou aos mais ricos. O património líquido por adulto em Portugal - medido em euros - aumentou, em média, 3,8% no último ano. Subiu de cerca de 66 mil euros em 2022 para mais de 68 mil euros no ano passado. Praticamente o dobro do valor registado em 2012.

E quanto ao nível de desigualdade da distribuição de riqueza em Portugal não está a baixar mas - segundo este estudo - tem crescido a um ritmo significativamente mais baixo do que noutros países, como Itália, Grécia ou Espanha.

Mas aqui há um grande mas, o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade de distribuição de riqueza, não é uma ciência exata e não capta a complexidade das condições de vida das pessoas.