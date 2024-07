Ronaldo pode ser castigado por marketing de emboscada. A culpa é do ritmo cardíaco

Cristiano Ronaldo pode ser castigado devido a uma estratégia de marketing de emboscada.

O ato merecedor de punição terá acontecido na sequência do Portugal x Eslovénia, para os oitavos de final do Euro2024.

O Explicador Renascença esclarece.

O que é marketing de emboscada?

Marketing de emboscada ocorre quando uma marca se associa a um determinado evento sem ser patrocinador do mesmo.

Ou seja, fazer publicidade aproveitando um grande evento.

De acordo com notícias que vieram a público, CR7 terá cometido uma infração desse género neste Euro 2024, no caso durante o Portugal x Eslovénia.

Que infração foi cometida?

Em causa está a divulgação de dados relacionados com o ritmo cardíaco do capitão da seleção nacional durante o último jogo.

Cristiano é investidor e embaixador global de uma empresa de performance desportiva e essa medição poderá ter sido uma estratégia publicitária.

Não sendo essa marca um dos patrocinadores do Euro, Ronaldo terá cometido uma irregularidade.

Como é que o ritmo cardíaco de Ronaldo foi medido?

De acordo com as informações divulgadas pelo jornal britânico "Telegraph", durante o jogo Cristiano Ronaldo terá usado um aparelho da empresa e os ritmo cardíaco foi revelado através das redes sociais. No caso, o aparelho terá sido uma pulseira.

A denúncia foi inicialmente feita na rede social X (antigo Twitter) por um antigo responsável de patrocínios de marcas mundialmente famosas que acusa tanto o futebolista como a empresa de marketing de emboscada.

A UEFA já se pronunciou?

Ainda não, mas se chegar à conclusão que CR cometeu uma irregularidade, o capitão da seleção poderá ser castigado.

Que tipo de castigo?

Podemos comparar com o caso do dinamarquês Nicklas Bendtner, no Euro2012, que acabou multado em 80 mil euros e castigado com um jogo de suspensão por, depois de ter marcado um golo, ter levantado a camisola e mostrado a roupa interior de uma determinada marca.

Curiosamente, foi durante os festejos de um golo contra Portugal.

Como estavam os batimentos cardíacos de Ronaldo?

Segundo o que foi partilhado, CR7 atingiu o pico de batimentos por minuto (170) assim que o árbitro deu por terminado o prolongamento, mas conseguiu baixar a pulsação antes de converter o primeiro penálti para Portugal.

O ritmo voltou a subir quando viu a bola entrar e alcançou novo pico quando Bernardo Silva carimbou o triunfo.