Eleições no Reino Unido. Os trabalhistas podem ganhar estas eleições?

No Explicador Renascença, falamos das eleições que acontecem, esta quinta-feira, no Reino Unido e onde se prevê uma vitoria histórica do Partido Trabalhista, depois de 14 anos em que os conservadores estiveram no poder.

Os trabalhistas podem ganhar estas eleições?

Tendo em conta as últimas sondagens, os Trabalhistas poderão ganhar. A dúvida será saber por quanto e se vão mesmo conseguir ter a maioria absoluta. Para isso precisam de ter, pelo menos, 326 deputados.



A última sondagem, divulgada pela Sky News indicava que o Partido Trabalhista pode conquistar 431 lugares, o que mais do que duplica o número de deputados. A confirmar-se vamos assistir a uma reviravolta esmagadora.

A confirmar-se a conquista de todos esses lugares, podemos falar numa vitória com um resultado inédito do Partido Trabalhista?



Sim e aqui sem margem para dúvidas. O melhor resultado alguma vez alcançado pelos trabalhistas foi em 1997, quando conseguiram a eleição de 419 deputados, dos 650 que compõem o Parlamento.



A confirmarem-se as sondagens, a vitória destas eleições ainda vai ser mais expressiva, com Keir Starmer na liderança do partido.

O que vai acontecer ao Partido Conservador?

Prepara-se para ter uma derrota histórica. Deverá conseguir apenas cerca de uma centena de lugares na camara dos comuns. A confirmar-se, os 'tories', como são conhecidos, perdem mais de 260 lugares.

De recordar que em 2019, o partido conservador, na altura com Boris Johnson na liderança, tinha conseguido eleger 365 deputados. Agora as sondagens apontam para cerca de uma centena.

Se se concretizar, será uma dura derrota para o partido que está no poder há 14 anos e que atualmente é liderado por Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico.

Nestas eleições também há o perigo da subida da extrema-direita, como tem acontecido pela Europa e também em Portugal?

Segundo a mesma sondagem, divulgada pela Sky News, deverá haver uma subida do número de votos. Com isso o partido Reform UK, de Nigel Farage, poderá conseguir a eleição dos três primeiros deputados para o Parlamento.

Qual foi o grande tema que acabou por dominar a campanha eleitoral?

O grande tema foi a imigração. Foi uma discussão que entrou na campanha muito pela mão de Nigel Farage, do partido extremista Reform UK, que quer travar a imigração, exceto para trabalhadores especializados na área da saúde.

O Partido Conservador quer dificultar os vistos, aumentando o salário mínimo requerido para obtenção de visto para as 38.700 libras por ano.

O Partido Trabalhista tem um plano a longo prazo, propondo formação em sectores como saúde ou a construção civil entre os nacionais, para reduzir a necessidade de imigrantes