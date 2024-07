Por que é que continua a haver muitos votos desperdiçados?

Várias personalidades entregaram um manifesto para evitar o desperdício de votos nas eleições.

Apesar dos apelos ao voto, a verdade é que muitos votos acabam por não ser convertidos em mandatos.

O Explicador Renascença esclarece.

Por que é que que há votos desperdiçados?

É uma consequência do método de apuramento dos lugares no Parlamento - o chamado Método d'Hondt - que distribui os assentos parlamentares em proporção ao número de votos obtidos por cada partido.



Os votos são divididos pelo total de assentos parlamentares num determinado círculo eleitoral.

O partido com mais votos ocupa a primeira posição e recebe o primeiro lugar no Parlamento. E o processo continua até que todos os lugares sejam distribuídos

Isso não é injusto para os partidos mais pequenos?



Por isso é que se fala em votos desperdiçados, porque cada círculo eleitoral elege um determinado número de deputados.

Sendo que este é um problema mais evidente no interior do país, onde os lugares a distribuir no Parlamento são bastante menores do que, por exemplo, nos círculos das grandes cidades, como Lisboa e Porto.



Há exemplos?

Sim. Bragança elege três deputados para o Parlamento. De acordo com o Método d'Hondt, divide-se o número de votos de cada partido por um, por dois e por três, e os lugares serão ocupados de acordo com os três maiores valores da tabela.



Se o partido A tiver 10 votos, o partido B oito e o partido C três votos, o primeiro deputado eleito por Bragança será do partido A; o segundo ia para o partido B e o terceiro deputado iria de novo para o Partido A. Ou seja, o Partido C não colocaria nenhum deputado por Bragança.

Quantos votos foram desperdiçados nas últimas eleições?



Quase 700 mil. O que significa que mais de 10% dos votos considerados válidos foram para o lixo, ou seja, não foram convertidos em lugares na Assembleia da República.

E, tal como nas legislativas de 2022, o Bloco de Esquerda foi o partido mais prejudicado, com quase 127 mil votos que não permitiram a eleição de qualquer deputado.



Já o círculo eleitoral com maior desperdício de votos foi Portalegre - que elege apenas dois deputados para a Assembleia da República. Em Portalegre, quase 40% dos votos não contaram para eleger qualquer deputado.

O que querem os subscritores do manifesto?



Uma reforma do sistema eleitoral, que permita uma “maior personalização dos mandatos” e que aproxime os eleitores dos eleitos.



Entre os 25 subscritores estão nomes como Marques Mendes, António Vitorino e Ana Gomes, que consideram que o país mudou muito em 50 anos de Democracia, mas essa mudança não foi acompanhada pelo sistema eleitoral.

Além disso, estas 25 personalidades lembram que há cada vez menos países da União Europeia com sistema eleitoral de listas fechadas. E Portugal integra esse grupo restrito que vai contra a corrente.