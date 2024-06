Julian Assange vai ser, finalmente, um homem livre. É o último episódio desta longa novela?

Julian Assange vai ser, finalmente, um homem livre. O fundador da plataforma Wikileaks está detido há vários anos no Reino Unido.

É o último episódio desta longa novela?

Aparentemente sim. Julian Assange aceitou declarar-se culpado pela violação da lei de espionagem dos Estados Unidos. Em causa, a acusação de conspiração para obter e divulgar documentos confidenciais da Defesa norte-americana - nomeadamente sobre as guerras no Afeganistão e no Iraque -, e que foram publicados no site Wikileaks em 2010. Um caso que Washington tratou como a maior violação de segurança na história militar dos Estados Unidos.

Ora, assumindo a culpa, Assange deverá ser condenado a uma pena de cinco anos de prisão. No entanto, como esse tempo já foi cumprido no Reino Unido, onde se encontrava, será então um homem livre.

E onde está agora Julian Assange?

Está a bordo de um avião, presumivelmente a caminho das Ilhas Marianas do Norte, um território norte-americano, no Mar das Filipinas.

O embarque ocorreu nas últimas horas no aeroporto de Stansted, nos arredores de Londres.

Esta quarta-feira, está previsto que o fundador da Wikileaks esteja em Saipan, nesse arquipélago das Ilhas Marianas do Norte, para, perante um juiz, assinar a sua confissão de culpa e conhecer a sentença. Julian Assange recusou deslocar-se aos Estados Unidos para o fazer.