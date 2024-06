Sabe fazer transferências bancárias com o SPIN?

O que é o SPIN?

O SPIN é uma funcionalidade que está disponível no homebanking e nas aplicações dos bancos e que permite fazer transferências bancárias indicando apenas o número de telemóvel.

Deixa de ser necessário colocar os 25 dígitos do IBAN, que é uma tarefa mais morosa e que exige maior atenção.

Com o SPIN basta procurar um destinatário na lista de contactos.

O SPIN também permite fazer transferências para empresas, utilizando o número de identificação de pessoa coletiva (NIPC), o que vem agilizar os pagamentos.

Não é preciso descarregar nenhuma aplicação?

Não, não é preciso. Está disponível na aplicação dos bancos. Nesta altura, há 14 que já aderiram. As instituições bancárias têm até 16 de setembro para disponibilizar esta ferramenta.

O SPIN só pode ser utilizado entre contas bancárias nacionais.

Os bancos não podem cobrar qualquer custo adicional por este serviço.

O que é que os clientes bancários têm de fazer para utilizar o SPIN?

Têm de associar o número de telefone à sua conta bancária para poder receber o dinheiro.

Já quem envia não precisa de o fazer. É claro que, no futuro, quanto mais pessoas aderirem a este serviço, mais fácil é transferir o dinheiro através deste sistema.

No caso das empresas, têm de associar o NIPC ao IBAN.

Como é que se associa o número de telemóvel à conta?

Essa operação pode ser feita na aplicação, no homebanking ou ainda ao balcão do banco.

Por razões de segurança, o número de telefone a associar tem de ser o mesmo que já se utiliza como identificação forte nas transferências bancárias, ou seja, trata-se do número onde se recebe a mensagem com o código para confirmar a transferência.

Qual é a diferença entre o SPIN e o MBWay?

Nas transferências através do MBway, o suporte é o cartão de débito, o que implica pagar uma anuidade por esse cartão. Já o SPIN tem como suporte a conta bancária. Portanto, quem não tiver cartão, não é impedido de fazer transferências.

Com o SPIN, o utilizador fica a saber qual o titular da conta de destino e assim confirmar que o dinheiro segue para o destinatário certo, antes de autorizar a transferência.

O SPIN também pode ser prático para contas com mais do que um titular, porque o mesmo IBAN pode estar associado a mais do que um número de telemóvel.

O SPIN não tem limite do número de transferências, ao contrário do MBWay, que só permite receber 50 transferências, num máximo de 750 euros por operação e por mês só podem ser recebidos e enviados 2.500 euros.

Porque é que se chama SPIN?

É a contração do S de Seguro, P de Prático e IN de INovador – SPIN. Um serviço que o Banco de Portugal afirma ser mais abrangente.