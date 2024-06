Afinal o que se passa com o preço dos combustíveis?

Na próxima semana, o preço do gasóleo deverá aumentar 3 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá ficar 1,5 cêntimo mais cara.

São as previsões divulgadas pelo Automóvel Club de Portugal, que a confirmarem-se colocam o gasóleo simples a custar, em média, 1,588 e a gasolina simples 95 deverá ficar nos 1,726 por litro.

O preço dos combustíveis aumenta pela segunda semana consecutiva. Qual tem sido a evolução ao longo do ano?

Depende do tipo de combustível. Olhando para os gráficos da Direção Geral de Energia e Geologia vemos que o preço da gasolina, aumentou quase 7 cêntimos, já o gasóleo desceu menos de um cêntimo em relação ao primeiro dia deste ano.

Já comparando com o início este mês, o comportamento foi inverso: o preço da gasolina baixou 4 cêntimos, enquanto o gasóleo aumentou meio cêntimo.

O que justifica os aumentos previstos para segunda-feira?

Essencialmente é o preço do petróleo, que tem estado a valorizar nos mercados internacionais.

O preço do Brent, que serve de referência para o mercado europeu, subiu esta semana mais de 3%. Esta sexta-feira fechou a valer cerca de 85 dólares o barril, quando no início deste mês, o preço do brent foi de 78 dólares.

Este é um valor que vai oscilando, em abril, por exemplo, chegou aos 91 dólares o barril, sendo o valor mais alto atingido este ano.

Há a perspetiva de o preço do petróleo continuar a subir?

Em princípio a tendência será de estabilização, até porque a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em setembro, vai anular os cortes na produção, para dar resposta a um eventual aumento da procura.

Para além do preço do Brent, também é preciso ter em conta o mercado cambial e atualmente o euro vale menos do que o dólar.

Qual o peso dos impostos?

Na gasolina, mais de metade do preço que pagamos, são impostos (52%).

Por cada litro que pagamos (em média 1,72 euros), contribuímos com 90 cêntimos para os cofres do Estado.

No gasóleo o peso dos impostos é de cerca de 47%, o que significa que pagamos 73 cêntimos de impostos.

Como procurar o posto de combustível mais barato?

Através do site da Direção Geral de Energia e Geologia, que tem os postos que praticam preços mais económicos e também mais caros. O consumidor pode pesquisar por concelho, por tipo de combustível e por marca.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), divulgou na tarde desta sexta-feira, o Boletim do Mercado de Combustíveis, onde revela que em abril, os distritos de Braga, Castelo Branco e Aveiro registaram os preços mais baixos, enquanto os distritos de Beja, Bragança e Lisboa apresentaram os preços mais altos.