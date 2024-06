​Ensino Superior. Que cursos têm maior e menor taxa de desemprego?

Há cursos com taxa de desemprego zero?



Há e não são assim tão poucos. São, ao todo, 45 cursos, incluindo licenciaturas e mestrados - que prometem total empregabilidade.

Destes 45, oito são de enfermagem, mas também Medicina, Química, várias engenharias ou segurança informática. Há ainda cursos que poderiam parecer menos prováveis como Educação Básica, Dança e Música.

Além destes 45 cursos com taxa de desemprego zero, há mais 87, também de diversas áreas, que têm taxa de desemprego inferior a 1%.

E ao contrário, há cursos, em que, logo à partida, será mais dificil encontrar emprego?

Sim. De acordo com os dados do Portal InfoCursos, há 20 cursos com taxa de desemprego igual ou superior a 10%. A área da comunicação é das que mais aparecem neste lote, mas há outros cursos: Filosofia, por exemplo, ou Marketing, entre outros. Nestes cursos com 10% ou mais de taxa de desemprego só há um curso de ciências exatas: é o curso de Biologia e Biotecnologia no Politécnico de Bragança.

Mas, olhando para os números, sempre vale a pena tirar um curso superior para garantir emprego?

Olhando para os números, a resposta será sim, pois a taxa de desemprego geral no país anda um pouco acima dos 6% e a taxa de desemprego entre recém-licenciados, nestas contas do Infocursos, ronda os 3,1%.

Este portal tem informação sobre quantos cursos?

Quase 1.500 de todos os graus de Ensino no Superior, licenciaturas, mestrados, cursos profissionais. São dados que reportam ao ano de 2022/2023, já que o ano letivo atual ainda não acabou, reunidos no portal InfoCursos, da responsabilidade do Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Além de dados sobre a empregabilidade dos cursos, o portal InfoCursos tem outros dados relevantes sobre o ensino superior?

Sim. É, por exemplo, interessante ver que aumentou o número de estrangeiros em todos os graus de ensino superior. Os dados mais recentes apontam para 13% de alunos estrangeiros, mais um ponto percentual do que no ano anterior. Há, por exemplo, um curso, o mestrado integrado de medicina dentária na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, que tem 70% de alunos não portugueses.

Depois, também podemos olhar para a taxa de abandono de estudantes. Houve um ligeiro aumento, mais uma décima, mas é um aumento. Este fenómeno do abandono verifica-se com maior frequência nos politécnicos e nos cursos de menor duração. Há também mais desistências no ensino superior privado do que público. As principais razões terão a ver com dificuldades económicas e falta de alojamento.