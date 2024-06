Qual é a melhor forma de ir para o Rock in Rio?

O ideal é ir de transportes públicos?



Ir de carro próprio é mesmo de evitar.

A prioridade deve ser dada aos transportes públicos, até porque o Rock in Rio fez várias parcerias que possibilitam descontos a partir de todos os pontos do país.

O primeiro passo é instalar a aplicação do festival no telemóvel para ter acesso a toda a informação.

No caso dos comboios, quem tem bilhete para o Rock in Rio pode comprar na CP uma viagem de longo curso com 30% de desconto... Sendo que todas as madrugadas é assegurado um comboio especial entre Lisboa e Porto.

Já na Fertagus há um bilhete especial de 2 euros e meio - ida e volta.

Nos autocarros há um desconto de 25% nos bilhetes na rede expressos e na FlixBus .. Na altura da compra do bilhete basta colocar o código RIR2024.

Também para Madrid, a rede de autocarros GYPSY que faz ligação entre Lisboa e Madrid vai ter um desconto de 20% nos bilhetes.

Há um pormenor é que Todos os bilhetes quer de comboio, quer de autocarro devem ser tirados para a estação de Lisboa Oriente ..

Apesar de ser próxima do Parque Tejo, a Gare do Oriente ainda fica a uma boa meia hora a pé...

Sim, mas há alternativa. Chegando à Gare do Oriente, vai ser possível apanhar os shuttles do Rock in Rio. São viagens asseguradas pela Carris, que vai fazer ligação direta entre a Gare do Oriente e a entrada do festival.

Para garantir um lugar no shuttle, é possível fazer reserva de lugar por 1 euros na aplicação do Rock in Rio. No caso de se comprar bilhete no próprio dia, o preço já sobe para 2 euros.

Estes shuttles vão circular entre as 12h e a 1h30 da manhã.

E o metro também é opção para chegar ao Parque das Nações?

Sim, e há opção de sair ou na estação do Oriente, onde há o tal shuttle, ou na estação de Moscavide - mas neste caso também preciso caminhar perto de meia hora.

No caso do Metro, há uma vantagem, porque se usar o cartão bancário contactless na entrada, basta colocar o cartão junto da validação dos pórticos do Metro, evitando assim as filas nas máquinas para a compra de bilhete.

Se mesmo com toda a oferta de transportes públicos houver quem opte por levar o carro, há lugar para estacionar?

Sim, também há uma solução pensada.

Quem for de carro poderá reservar um lugar num dos parques da Telpark. Essa reserva deve ser feita na aplicação do Rock in Rio, com um preço especial de 3,9 euros por 24 horas.

Vai haver condicionamentos no trânsito?

Sim, a maioria das ruas entre o Oriente e o Parque Tejo vão ter condicionamentos e vão estar encerradas para estacionamento. A circulação vai estar aberta apenas a veículos com dísticos de moradores, ou transportes autorizados pelo festival.

Vai ser ainda proibido estacionar nas artérias junto ao Parque Tejo.

Como vai funcionar a alimentação?

Vão estar disponível cerca de 40 pontos de comida e bebida. É importante destacar que a preferência será dada a pagamentos por meios digitais, ou seja, cartão de multibanco ou MBWay. Quem pretender utilizar dinheiro, pode trocá-lo por um cartão com saldo no Ponto de Informação do festival, e depois usar esse para fazer os pagamentos no interior do recinto.