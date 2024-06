O que muda com o novo cartão de cidadão?

Já está em vigor o novo modelo do cartão do cidadão.

A partir desta semana, quem tiver de renovar já vai receber a nova versão.

O Explicador Renascença esclarece o que podemos esperar destas alterações.

Quais são as mudanças?

O formato é igual, mas a fotografia de rosto passa a estar do lado esquerdo e vai ser maior - tal como o tamanho da letra - para facilitar a identificação do portador.

O chip passa a estar no verso do documento. O design também muda e realça a cultura nacional com motivos e padrões presentes na calçada portuguesa, como o "Mar Largo" - que existe desde o seculo XVIII e é um padrão bem português, presente também em vários locais do mundo por onde os portugueses passaram.

É apenas uma mudança de imagem?

Não, o novo cartão vai ter mais funcionalidades e vai incorporar a tecnologia "contactless", que já existe nos cartões multibanco.

Funcionalidade que facilita a identificação, uma vez que basta aproximar o documento e os dados serão lidos, por exemplo, num hospital ou noutro serviço que tenha este tipo de máquina de leitura.

Mas há mais. O novo cartão passará também a funcionar como título de transporte: no metro, autocarro, comboios e barcos.

E também poderá ser usado como bilhete eletrónico para espetáculos.

Por que é que é feita toda esta mudança?

Está relacionado com um novo regulamento europeu. A União Europeia quer uma maior uniformização dos cartões de cidadão nos Estados-membros.

Haverá sempre elementos diferenciadores, mas a ideia é que sejam todos mais parecidos.

E os dados pessoais ficam mais seguros?

Sim. Os novos cartões serão também mais seguros e garantem uma maior proteção dos dados.

Têm um fundo anti-cópia, elementos visíveis apenas por raios ultravioleta, uma janela transparente (no canto direito, com a foto mais pequena) que é feita de um material inovador, que muda de cor conforme o fundo.