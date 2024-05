​O que sabemos da visita de Zelensky a Portugal?

A visita do Presidente ucraniano a Portugal, prevista para terça-feira, é o desta do Explicador Renascença desta segunda-feira. O que já se sabe da deslocação de Volodymyr Zelensky a Lisboa?



Já é certo que o Presidente ucraniano vem mesmo a Portugal?

Sim, já foi confirmado pelo próprio Volodymyr Zelensky pouco depois de ter chegado a Espanha, esta segunda-feira. O Presidente ucraniano chegou ao final da manhã a Madrid, onde já manteve encontros com o Rei e com o presidente do governo espanhol. E foi ao lado de Pedro Sánchez que Zelensky confirmou a deslocação a Portugal.

A visita de Zelensky a Lisboa também já foi confirmada pela Presidência da República, que em comunicado salienta que esta deslocação acontece a convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, uma oportunidade, lê-se no mesmo comunicado, para reiterar o compromisso de Portugal para com a soberania e integridade territorial da Ucrânia.

Zelensky fica em Portugal muito tempo?

Não, a visita é de um dia só. Começa na terça-feira e termina com um jantar no Palácio de Belém.

De acordo como o pouco que ainda se sabe da agenda de trabalho, logo depois do jantar o Presidente ucraniano viaja para Paris, onde vai passar a noite.

Durante a visita a Portugal, o que vai acontecer?

O Presidente da Ucrânia vai manter reuniões de trabalho, nomeadamente com o primeiro-ministro, com enfoque particular no reforço da cooperação nos domínios da segurança e da defesa.

Segundo o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, na terça-feira vai ser assinado um acordo bilateral nas várias áreas em que Portugal tem cooperado com a Ucrânia nos últimos dois anos, desde a invasão russa. Ou seja, ao nível da assistência humanitária, financeira, militar e também política, aqui em concreto trata-se do processo de integração europeia.

Já era esperada a assinatura deste acordo?

Sim, tinha ficado definido na cimeira da NATO de Vilnius, em julho do ano passado, um reforço de ajuda à Ucrânia que tem vindo a ser sistematizado com a assinatura de acordos com vários países.

Esta segunda-feira, Espanha foi o 10.º país a assinar um acordo bilateral com a Ucrânia. Na terça-feira será Portugal.

De resto, o acordo já está pronto há alguns dias. Ficou concluído a tempo da visita de Zelensky, que esteve pensada para meados deste mês.

E não há maneira de se vislumbrar um caminho para a paz?

As esperanças estão agora depositadas na cimeira que vai realizar-se em meados do próximo mês, na Suíça.

Numa mensagem vídeo, Zelensky apelou à participação dos seus homólogos da China e dos Estados Unidos.

O Presidente ucraniano acredita que esta cimeira vai ser fundamental e anunciou que mais de 80 países já confirmaram a sua participação.

A Rússia não foi convidada, mas o Kremlin fez saber que não está interessado em participar na cimeira.