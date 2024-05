Governo alivia restrições ao consumo de água. A seca desagravou?

O Governo alivia as restrições ao consumo de água no Algarve.

A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro após a reunião da Comissão de Acompanhamento dos efeitos da seca.

O Explicador Renascença esclarece.

Houve um desagravamento da seca?

Todos os dados apontam nesse sentido. De resto, o Governo justifica esta decisão com base nas análises feitas do Ministério da Agricultura, do Instituto do Mar e da Atmosfera e da Agência Portuguesa do Ambiente, que concluem que a situação hidrológica evoluiu de forma positiva no Algarve.

Tudo por causa da chuva que caiu nos últimos meses e que ajudou a repor os níveis nas albufeiras.



Em fevereiro, a situação de alerta obrigou o anterior Governo socialista a adotar medidas de contingência que previam reduções de consumo de 25%, para a agricultura, e de 15%, para o setor urbano.

É um alívio nas restrições igual para agricultura e uso urbano?



Em termos absolutos, sim.

O primeiro-ministro sublinhou que o Governo vai aprovar um alívio de cerca de 20 hectómetros cúbicos na restrição que está hoje em vigor.

No entanto, o setor da agricultura absorve a maior parte deste alívio, porque foi a atividade mais penalizada com as reduções introduzidas pelo anterior Governo.



Como reagem os agricultores?



Consideram este anúncio positivo. No entanto, a Associação de Regantes do Sotavento Algarvio lamenta que o setor não tenha sido consultado.

Em declarações à Renascença, Macário Correia, diz desconhecer o detalhe deste alívio anunciado pelo Governo e considera que as medidas podem não ser suficientes e até já chegam tarde.



E no caso do turismo?



Também está incluído neste alívio no consumo. Sendo que os hoteleiros do Algarve já assumiram o compromisso de reduzir ao longo deste ano os seus consumos de água em 15%.



E há, já, medidas que estão a ser adotadas pelos hotéis. Por exemplo, redutores de caudal nas torneiras - que no caso dos duches, deverá ser inferior a 9 litros por minuto, em vez dos habituais 12 litros.

Já nas piscinas, garantir que a renovação diária de água não vai além de 3% do seu volume.

Outra das medidas adotadas pelos hotéis: manter níveis de rega mínimos nos jardins e espaços verdes.

Pessoas podem usar piscinas dos hotéis sem restrições?



Sem quaisquer restrições, uma vez que a redução do volume de água a renovar todos os dias não impede a utilização das piscinas.



No caso dos duches, os hotéis já adotaram redutores de caudais nas torneiras e continuam a apostar bastante na sensibilização dos clientes para que façam um uso racional da água e reutilizem as toalhas, como forma de evitar o desperdício.