Por que é que o Tribunal Penal Internacional pede mandado de captura a Netanyahu?

O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de captura do primeiro-ministro de Israel e do líder do Hamas.

Uma decisão que foi criticada pelos Estados Unidos, mas apoiada por países europeus como França e Espanha.

O Explicador Renascença esclarece.

Que tribunal é este?

O Tribunal Penal Internacional é um organismo universal encarregado de julgar pessoas acusadas de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de agressão e crimes de guerra.

O TPI atua de forma independente e abre uma investigação formal sobre um crime e determina a ação penal com o objetivo de responsabilizar os indivíduos, sejam eles autoridades civis ou militares.

Por que razão está a ser pedida a detenção dos dois líderes?

Porque uma investigação conclui ter havido crimes de guerra no conflito que opõe Israel ao Hamas e que terão sido cometidos pelos dois lados.

Sendo os líderes máximos, foram emitidos mandados de captura para Benjamin Netanyhau e Yahya Sinawar. O TPI julga e condena indivíduos e não Estados.

Que crimes terão sido cometidos?

De acordo com o que foi revelado, em causa estão crimes como uso da fome contra civis, tratamento cruel e ataques intencionais contra população civil.

Aqui cabe a ofensiva israelita sobre Gaza e também os ataques do Hamas de 7 de Outubro em território israelita.

Direito à defesa alegado por Israel serve de atenuante?

De acordo com o procurador que emitiu os mandados de captura, há de facto o direto de Israel a defender-se, mas teria de o fazer dentro da lei.

O que o procurador Karim Khan entende é que isso não foi acautelado, as forças israelitas atuaram e atuam à margem da lei.

Os mandados vão ser cumpridos e os responsáveis julgados?

É a incógnita. Desde logo Israel e também os EUA condenaram a decisão do TPI. Será difícil uma detenção dos dois líderes.

Por agora a intenção é pelo menos simbólica, mas já mereceu o aplauso de França e Espanha.

O TPI já julgou e condenou alguém?

Sim, vários casos sendo que o mais mediático foi o de Slobodan Milosevic. O então presidente iugoslavo de 1997 a 2000 foi indiciado em 1999 pelo Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia e levado para Haia em junho de 2001.

Milosevic foi o primeiro chefe de Estado levado à Justiça Internacional.

Também Chales Taylor, ex-presidente liberiano (1997 a 2003) foi indiciado em 2003 por crimes contra a Humanidade e de guerra durante a guerra civil, em Serra Leoa