O novo Governo traz novidades no setor da habitação. O que muda?

Nos últimos tempos, o tema da habitação tem sido um dos principais problemas para as famílias e um dos maiores desafios. O novo Governo traz novidades no setor.

O que muda?

Desde logo, uma série de medidas do programa Mais Habitação - do anterior Governo - e que o novo executivo promete revogar. Nomeadamente, o arrendamento forçado de imóveis devolutos há mais de dois anos - esta era uma das medidas mais polémicas do anterior Governo.

Outra medida: o fim aos limites nos aumentos das rendas. São as primeiras medidas que o novo Governo pretende reverter para travar a chamada crise na habitação.

Também o congelamento das rendas antigas poderá ser revertido pelo atual Governo.

Mas isso pode dificultar a vida aos inquilinos em situação económica mais vulnerável. Como é que o Governo pretende protegê-los?

Através de um regime de apoio, que passa por uma subsidiação dos inquilinos que mais necessitam. Ou, em alternativa, a manutenção de um subsídio de renda dinâmico que garanta com uma comparticipação às famílias com taxa de esforço mais elevadas. Para terem acesso a estes apoios, os inquilinos ficam obrigados a fazerem prova da taxa de esforço e do nível de rendimentos.