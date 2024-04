Israel estará prestes a aceitar um cessar-fogo em Gaza. Quais são as condições?

Israel estará prestes a aceitar um cessar-fogo em Gaza, mas continua a fazer depender esse cenário da libertação de todos os reféns do ataque de 7 de outubro do ano passado. Este fim-de-semana foi de intensas negociações no Cairo.

Quais são as condições?

Aparentemente, terá havido alguns progressos quanto a uma trégua no conflito em Gaza. As delegações de Israel e do Hamas estiveram reunidas ao longo deste fim-de-semana no Cairo e, nas últimas horas, a televisão egípcia deu conta de uma evolução no diálogo entre as partes.

Ainda assim, no discurso televisivo que proferiu na última noite, o primeiro-ministro israelita reafirmou que, apesar da forte pressão internacional para um cessar-fogo, tal só acontecerá se os reféns forem todos libertados.

Aliás, na comunicação que fez ao país, Benjamin Netanyahu é taxativo: está pronto para um acordo, não para uma rendição, porque, entende o primeiro-ministro israelita, a questão dos reféns é um ponto inegociável.

Como reage o Hamas a este princípio de acordo?

Sem comentários, pelo menos por agora. Aliás, tanto o Hamas como o lado israelita não se pronunciam sobre o andamento das negociações. As agências internacionais falam de um acordo sobre pontos essenciais entre todas as partes envolvidas, mas pouco mais se sabe acerca desse princípio de entendimento. E nenhuma das partes envolvida nas negociações confirma este dado.

Aliás, se olharmos para tudo o que tem sido dito de viva voz nas últimas horas, a ideia de um acordo parece distante: Netanyahu diz que o Hamas está à espera que a pressão externa faça com que Israel se submeta a exigências extremas. Algo que, segundo o primeiro-ministro israelita, não vai acontecer.

Na resposta, o Hamas insiste que qualquer libertação de reféns depende de um cessar-fogo total, da retirada de todas as forças israelitas e do reforço da ajuda humanitária a Gaza.