Há mais pedidos de licença alargada. Porquê?

Desde que as regras das licenças parentais mudaram há cada vez mais casais a dividirem o tempo a que têm direito depois do nascimento de um filho e também há cada mais pedidos de licença alargada.



O Explicador Renascença esclarece as razões.

O que é que mudou, para chegarmos a esta realidade?

Mudaram as regras e aumentaram os incentivos para que os pais partilhem a licença parental.



Logo que o bebé nasce, há um período de licença obrigatória de 42 dias para a mãe e de 28 para o pai que têm de ser gozados nos 42 dias após o nascimento e em simultâneo com a mãe.

Depois vem a licença parental que pode ser partilhada sendo que há várias modalidades com o correspondente subsídio, que é majorado, em função do tempo que o pai passa em exclusivo com a criança.

Quais são essas modalidades?

A 1º é a licença partilhada de 150 dias, em que o pai fica pelo menos um mês em exclusivo com o bebé, e que dá direito a um subsídio que corresponde a 100% da remuneração de referência.

A segunda modalidade é a licença de 180 dias paga a 83%, desde que o pai fique, no mínimo, um mês sozinho com o filho.

A terceira, introduzida com a Agenda do Trabalho Digno, que entrou em vigor a 1 de maio, prevê também 180 dias, mas pagos a 90% se o pai ficar 60 dias, no mínimo, em exclusivo com a criança.

Houve mais pais a optar pela partilha desta licença?

Bastantes mais. Entre 1 de maio e 29 de fevereiro, a percentagem de pais a ficar pelo menos 30 dias em exclusivo com os filhos passou de 45,8% para 59,4%. É o valor mais alto de sempre. Estamos a falar de quase 35 mil famílias.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, hoje divulgados pelo jornal Público, foi a 1ª vez que a barreira dos 50% foi ultrapassada.