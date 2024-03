Greve de professores pode colocar em risco exames nacionais em formato digital?

As provas de aferição do oitavo ano e os exames nacionais do nono em formato digital podem não realizar-se.

O Explicador Renascença esclarece o que é que pode colocar em causa a realização destes momentos de avaliação.

O que é que coloca em risco os exames?

Porque há pré-aviso de greve a partir de 8 de abril e até ao final do ano letivo que irá afetar a realização dessas provas.

O pré-aviso de greve foi lançado pela FENPROF e pela Associação Nacional de Professores de Informática. O período de greve poderá mesmo afetar esses exames.

E por que motivo convocaram a greve?

De acordo com o comunicado que foi divulgado nas últimas horas, as duas estruturas indicam que os docentes estão a ser convocados para o desempenho de tarefas que não fazem parte do conteúdo funcional da profissão docente, como por exemplo o apoio ou manutenção de equipamentos tecnológicos, assim como suporte técnico às provas digitais.

Que tipo de suporte?

A FENPROF e a Associação e Professores de Informática contestam o facto de terem de ser os docentes a reparar computadores ou a encontrarem soluções para computadores que estão avariados.

Ou seja, consideram que não são funções da sua competência

Mas são assim tantos computadores avariados?

De acordo com as duas estruturas, chegam a ser centenas os computadores avariados em cada agrupamento.

Para este ano letivo, e além dos alunos dos segundo, quinto e oitavo anos que fazem as provas de aferição em formato digital, também os alunos do nono ano vão realizar os exames de Português e Matemática em computadores, existindo também um projeto piloto no ensino secundário.

Com computadores avariados, e algumas turmas ainda sem computadores como já noticiamos há uns meses, as provas digitais ficam mesmo ameaçadas

Como é que se resolve este problema?

O presidente da Associação dos Diretores de Escolas Públicas já veio reclamar um passo atrás e permitir a realização de provas no modelo antigo, ou seja manuscritas, mas ainda não há decisões.

Só mesmo provas digitais é que estão ameaçadas?

Exatamente. Todas as provas em papel serão realizadas.