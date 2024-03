A Provedora de Justiça pede a inconstitucionalidade da lei da eutanásia. Com que argumentos?

A Provedora de Justiça pede a inconstitucionalidade da lei da eutanásia, por considerar que o diploma é contrário à lei fundamental.

Com que argumentos?

Vários, desde logo, a inviolabilidade da vida humana. Maria Lúcia Amaral entende que o diploma da eutanásia põe em causa esse princípio

Por outro lado, a Provedora entende que a lei põe - entre outros valores - a identidade pessoal, a capacidade civil, o bom nome e reputação, a imagem, e a reserva da intimidade da vida privada e familiar.

Finalmente, Maria Lúcia Amaral identifica um problema de discriminação. A lei da eutanásia indica que, caso assim o pretenda, o doente tem sempre garantido o acesso a cuidados paliativos.

Só que a Provedora de Justiça considera que a lei não dá garantias de que sejam apresentadas todas as alternativas a quem pede a morte medicamente assistida.

E, neste ponto, há um dado que não deve ser ignorado: mais de 70% da população com necessidades de cuidados paliativos não tem acesso a esses tratamentos.

Mas por que razão surge agora este pedido da Provedora de Justiça?

Esta posição da Provedora de Justiça é a resposta a um pedido do CDS que, em junho do ano passado, pediu à Provedora de Justiça que solicitasse junto do Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva do decreto.

Nesta fase falamos, ainda, de decreto, uma vez que a lei da eutanásia foi promulgada em maio do ano passado por Marcelo Rebelo de Sousa, mas ainda aguarda a regulamentação, depois de o Governo cessante tenha remetido este assunto para o dossier de transição para o próximo executivo.