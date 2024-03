Como é que viciados em jogos online podem pedir para se autoexcluírem?

Mais de 200 mil portugueses viciados em jogos online pediram para ser autoexcluídos, segundo dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, divulgados pelo "Público".

Como é que alguém o pode fazer? E qual é o perfil dos jogadores online portugueses?

O Explicador Renascença esclarece.

O que é a autoexclusão?

Estamos a falar de pessoas que participaram em, pelo menos, um jogo online e que pedem para ser impedidas de jogar. Seja em apostas de jogos de fortuna ou de azar, sejam em apostas desportivas.

Ou seja, os autoexcluídos são aqueles jogadores que pediram a suspensão do acesso e dos registos nas plataformas de jogo online.

Como é que se faz esse pedido?



Há duas maneiras possíveis: ou no site da entidade exploradora onde joga ou através da plataforma de autoexclusão do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.



Em ambos os casos, o jogador pode pedir a sua autoexclusão por um período mínimo de três meses ou por um período indeterminado.

Se a pessoa optar pela autoexclusão num determinado site, fica apenas impedido de jogar nessa plataforma. Se optar pela autoexclusão através do Serviço de Regulação e Inspeção, fica com acesso bloqueado a todos os sites de jogos e apostas online licenciados em Portugal.

Qual é o perfil dos jogadores online?



A maior parte dos jogadores concentra-se em Lisboa e no Porto, com mais de 40% de registos. Seguem-se Braga, Setúbal e Aveiro, com mais de 25% de jogadores registados.



Por faixas etárias, quase 80% dos jogadores têm menos de 44 anos, mais de um terço têm entre 25 e 34 anos.

Mas é entre os 18 e os 24 anos que se verifica uma maior percentagem de novos registos em plataformas de jogo online. São 33% dos novos registos contabilizados até ao final do ano passado.

Quais são as receitas do jogo online?



Continuam a crescer. De acordo com a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, dos 268 milhões de euros de receita obtidos em 2023, mais de 81 milhões foram registados nos últimos três meses do ano.

Isto reflete uma subida de 31% em relação ao mesmo período de 2022.



Em termos de receita bruta, no espaço de um ano, o jogo online teve um crescimento próximo dos 40% entre 2022 e 2023.

Quanto é que os jogadores gastam?



Em termos médios, cada jogador gasta cerca de dois euros e meio por dia. É um valor em linha com uma sondagem desenvolvida pela Aximage, em julho do ano passado.



Em termos mensais, três em cada quatro jogadores online gastam até 50 euros por mês.

E apenas 6% gastam mais do que 100 euros mensais.

Valores que, para a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online, estão em linha com o que é considerado razoável para um produto de entretenimento.