A Meta vai limitar o acesso a sugestões de conteúdo político nas redes sociais. O que é que isto significa?

A empresa Meta anunciou que vai condicionar o acesso a sugestões de conteúdo político no Instagram e no Threads.

O que é que isto significa? Os utilizadores vão deixar de receber, ou de aceder, a posts com caráter político?

Só se quiserem, ou seja, quem quiser continuar a receber sugestões de posts com caráter político, poderá e deverá ir às definições do Instagram e do Threads, entrar na opção “Conteúdo sugerido”, e depois clicar na opção “Conteúdo político”.

À partida, o acesso a esses temas vai estar, por pré-definição, limitado. Se o utilizador desejar receber essas sugestões de conteúdo tem, ele próprio, que optar por um acesso não limitado. Nada disto altera a forma como os utilizadores acedem a conteúdos de contas que eles escolhem seguir, aí fica tudo na mesma.

Porquê esta decisão de limitar o acesso a estas sugestões de conteúdo político?

Porque este é um ano que, globalmente, fica marcado por muitas eleições. Em todo o mundo, em 2024, vão realizar-se 76 atos eleitorais. Ou seja, quase metade da população mundial vai ser chamada a ir votar.

É o caso de Portugal, com Legislativas e Europeias. Daí esta decisão do Instagram e do Threads, e posteriormente do Facebook.

É uma forma de evitar influenciar, mesmo que indiretamente, os atos eleitorais, ou facilitar a difusão de mensagens falsas.

Mas isto pode ter influência, por exemplo, na forma como os meios de comunicação, credíveis, difundem as suas notícias, até porque cada vez se usam mais as redes sociais para as divulgar...

Pois pode. Esta decisão pode, efetivamente, influenciar a visibilidade dos próprios os órgãos de comunicação social. Apesar de Instagram e Threads sublinharem que não querem colocar-se entre os utilizadores e a circulação de conteúdo político, porque se o utilizador decidir seguir contas que publicam esse conteúdo, vai continuar a fazê-lo. Só tem de ativar essa opção nas definições.

O que é que é considerado "conteúdo político"?

Resumidamente, publicações relacionadas com a atividade de governos e com as eleições, como, por exemplo, campanhas eleitorais.

Quando é que isto entra em vigor?



Estas alterações deverão entrar em vigor nas próximas semanas no Instagram e Threads. Num momento posterior deverão estender-se ao Facebook.

No caso específico do Instagram vão aplicar-se aos espaços onde a plataforma recomenda conteúdo, como o Explorador, o Reels e na sugestão de utilizadores.