Roubo de dados. O que deve fazer uma pessoa alvo de "phishing"?

O Banco de Portugal acaba de emitir um alerta de chamadas telefónicas fraudulentas com o objetivo de roubar dados bancários.

Trata-se de mais um esquema de phishing que as pessoas que merece a atenção e cuidado de qualquer destinatário.

O Explicador Renascença refere o que está em causa e o que fazer se for alvo deste tipo de esquemas.

O que é que se passa?

São chamadas telefónicas anónimas feitas por pessoas que se fazem passar por funcionários do Banco de Portugal.

Dizem aos destinatários que as suas contas bancárias foram alvo de phishing e que, para manterem os seus dados em segurança, terão de instalar uma aplicação fraudulenta.

A aplicação é disponibilizada através de uma hiperligação que é enviada por SMS.

O que acontece a quem cair no esquema?

Pode ficar com os seus dados bancários comprometidos.

Seja através do download de um ficheiro aparentemente inofensivo, em que, na verdade, a pessoa está a instalar um vírus informático que facilita o roubo de dados pessoais. Seja através da instalação de um programa fraudulento, o chamado spyware, que permite recolher informação sensível.

O que deve fazer uma pessoa alvo de phishing?

A primeira medida é denunciar o ataque às autoridades. Depois, entrar em contacto com a empresa envolvida, para que ela tome conhecimento do incidente em que alguém se faz passar por um colaborador seu.

Outro dos conselhos é desligar a Internet no telemóvel ou no computador onde tenha sido instalado software malicioso. Atualizar passwords com regularidade e fazer uma limpeza com recurso a um antivírus.

E, finalmente, há que estar atento a todos os indícios de roubo de dados.



Como se sabe se os dados foram roubados?



Através de transações financeiras inesperadas, novos cartões de crédito não assinados ou tentativas de login suspeitas em contas virtuais.

Nesses casos, o ataque deve ser imediatamente denunciado às autoridades e ao banco.



Como se sabe se uma chamada é mal-intencionada?



Essa é outra dificuldade, porque estamos a falar de um esquema altamente sofisticado, que imita o número de telefone geral do Banco de Portugal.

Daí o alerta para que as estejam atentas a eventuais contactos suspeitos por pessoas que utilizam indevidamente o nome e a imagem do Banco de Portugal.



Quais as recomendações?



O Banco de Portugal garante que "não presta serviços bancários comerciais a particulares ou empresas".



Portanto, assegura que não faz realiza este tipo de contactos, seja com clientes dos bancos seja com quaisquer outras entidades.

Por outro lado, o regulador aconselha as pessoas a não enviarem dinheiro, nem a fornecerem dados pessoais ou outras informações relativas a cartões de crédito e débito e muito menos a instalarem qualquer tipo de aplicação em telemóveis ou em computadores a pedido de quem declare que está a representar o Banco de Portugal.