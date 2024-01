Quem são os nomeados para os Óscares?

No Explicador desta terça-feira, vamos ao cinema conhecer quem está na corrida aos Óscares. Os nomeados foram revelados e há portugueses na lista de candidatos à estatueta dourada.



Quem é o principal favorito na corrida aos Óscares?

Ficámos a conhecer ao início da tarde os nomeados para os Óscares de 2024. O filme “Oppenheimer” conta com 13 nomeações, sendo o filme mais nomeado.

Na história dos Óscares houve apenas dois filmes com mais nomeações, o “Titanic” e o “La La Land”, ambos com 14 nomeações.

Mas há outro vencedor, para já, porque ainda só vamos nas nomeações. O filme “Pobres Criaturas”, que estreia esta semana em Portugal, recebeu 11 nomeações. Referência também para "Os Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, que foi indicado em seis categorias.

E o filme “Barbie”, que faturou milhões nas bilheteiras?

É, para já, um dos grandes derrotados, estando apontado para apenas oito categorias e relativamente secundárias. A atriz principal Margot Robbie não foi nomeada para o Óscar de melhor atriz. No entanto, esta era já uma situação esperada se olharmos para o desempenho de “Barbie” noutros prémios como os Globos de Ouro, Grammys e os Baftas.

Há, no entanto, um prémio que ninguém consegue tirar a “Barbie”, porque foi o filme mais rentável de 2023, gerando 1,33 mil milhões de euros.

E a curta-metragem portuguesa que estava pré-indicada para os Óscares?

Ficou fora das nomeações. A curta-metragem “Um caroço de Abacate”, do realizador Ary Zara, estava numa lista de 15 possíveis nomeados, mas não está entre os finalistas.

No entanto, Portugal ainda está presente, porque um dos realizadores do filme “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” é o português Joaquim dos Santos.

A cantora portuguesa Carminho está entre os nomeados?

Praticamente, sim. Carminho compôs uma música chamada “O Quarto”, que aparece no filme “Pobre Criaturas” e esse filme do realizador grego Yorgos Lanthimos está nomeado para melhor banda sonora.

Portanto, podemos dizer que de alguma forma a fadista portuguesa está nomeada para um Óscar. De resto a banda sonora do filme conta com três temas alusivos a Portugal. Uma das canções chama-se “Lisboa” e as outras duas “Portugal Dance 1 e 2”.

Nesta categoria está nomeado o filme “Indiana Jones e o Marcador do Destino”, que tem a banda sonora de John Williams, que é apenas a pessoa mais nomeada de sempre nos Óscares. No currículo o compositor conta as músicas de Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars ou Jurassic Park. São todos filmes conhecidos do compositor de 91 anos, que fez alegadamente o seu último trabalho neste filme do Indiana Jones.

Quem foram os nomeados para melhor filme e melhores atores?

Na categoria de melhor filme, temos nomeados como “Barbie”, “Oppenheimer”, “Pobres Criaturas” ou “Os Assassinos da Lua das Flores”.

Já nas atrizes as nomeadas são Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Hüller, Carey Mulligan e Emma Stone e os atores são Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy e Jeffrey Wright.

Temos também alguns nomes conhecidos nos nomeados para atores secundários como Robert de Niro, Robert Downey Jr. , Ryan Gosling, Emily Blunt e Jodie Foster.

E quando é que a cerimónia vai acontecer?

Vai ser uma noite muito animada, porque a 96.ª edição dos Óscares, que vai decorrer em Los Angeles, acontece no dia 10 de março, o dia das eleições legislativas em Portugal.