Presidenciais EUA. Donald Trump está perto de garantir a nomeação do Partido Republicano?

Esta terça-feira, os Estados Unidos realizam, no Estado de New Hampshire, a segunda ronda das primárias Republicanas para as Presidenciais deste ano.

Donald Trump parte como favorito nas sondagens e pode mesmo dar um passo importante para garantir, desde já, a nomeação do partido.

O Explicador Renascença fala das previsões mais recentes dos analistas.

Porque é que Trump está perto de garantir a nomeação?

New Hampshire é considerado um Estado moderado, mas as sondagens indicam que o ex-Presidente norte-americano tem o apoio de mais de 50% das intenções de voto, superando a sua única concorrente no Partido Republicano, Nikki Haley, que tem 39%.

Se Trump ganhar neste Estado, é quase certo que nos outros estados o ex-Presidente sairá vencedor.

Além disso, o candidato desistente Ron DeSantis deixou implícito o apoio Trump, o que aumenta o eleitorado do antigo chefe de Estado nas primárias

Os outros candidatos não têm força para vencer Trump?

Nikki Halley não é tão conhecida do eleitorado. Além disso, a ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora americana nas Nações Unidas, assume posições mais moderadas do que Trump, o que num momento de enorme polarização da política norte-americana poderá não ser um bom trunfo eleitoral do lado Republicano.

Já Ron DeSantis, governador da Flórida, desistiu da nomeação após a derrota no Iowa.

Sendo DeSantis visto também como um político mais radical, o seu eleitorado deverá resvalar, sobretudo, para Trump.