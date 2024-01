Jornalistas do JN e do Jogo vão ativar suspensão dos contratos de trabalho. O que motiva a decisão?

Os trabalhadores do Jornal de Notícias e do jornal O Jogo vão suspender os contratos de trabalho. A decisão foi anunciada esta quinta-feira em plenário de jornalistas.

O que motiva esta decisão?

Atrasos no pagamento de salários. O fundo que controla o grupo Global Media anunciou que não vai transferir os salários de dezembro e o subsídio de Natal para as contas do trabalhadores.

Mas como é que isso é possível?

De acordo com o empresário José Paulo Fafe, o presidente da Comissão Executiva da Global Media, o fundo que controla o grupo de comunicação social aguarda uma decisão da Entidade Reguladora da Comunicação e a retirada uma ação judicial de arresto interposta pelo empresário Marco Galinha.

Havia uma promessa de regularizar os salários até ao final desta semana. O que mudou?

A posição do World Opportunity Fund, o tal fundo sedeado nas Bahamas e que detém o grupo Global Media. Isto, apesar de José Paulo Fafe ter garantido no Parlamento que o atraso salarial seria resolvido durante esta semana.

Portanto, a expectativa dos trabalhadores era que tudo ficasse resolvido. Ao que a Renascença apurou, o fundo recuou nessa intenção e tornou-a pública, enquanto decorriam os plenários das redações do JN e do Jogo.

Daí, também, a agudização deste braço de ferro em que, de um lado, quem controla as empresas não está disposto a pagar salários até que haja uma decisão da ERC; do outro lado, estão os jornalistas que acusam José Paulo Fafe e o fundo das Bahamas de má-fé e de chantagem. Dizem-se reféns de uma situação repulsiva em que acusam a Comissão Executiva do Global Media Group de não pagar ordenados, porque, simplesmente, não quer fazê-lo.