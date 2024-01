Futebol. Os adeptos portugueses vão poder ouvir as explicações do árbitro?

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu autorização para explicar em tempo real decisões do árbitro com recurso ao videoárbitro (VAR).

O Explicador Renascença refere o que, na prática, isto quer dizer e o que os adeptos portugueses podem esperar.

Os adeptos vão poder ouvir o árbitro?

O árbitro vai poder explicar ao estádio - através de um sistema sonoro e quem assista pela televisão vai também poder ouvir - uma qualquer decisão que o árbitro tenha tomado depois de ouvir o VAR.

Por exemplo, um golo que tenha sido anulado por fora de jogo, porque um determinado jogador está adiantado. Ou a marcação de um penálti, porque um jogador fez falta sobre outro, o árbitro explica em que é que se baseou a decisão.



E com esta autorização, Portugal vai mesmo ser um dos primeiros países a avançarem para esta fase de testes ao novo sistema. O que ainda não é certo é quando é que se vai iniciar.

Vai ser como já acontece no râguebi?

Exatamente e, aliás, este sistema já foi testado no futebol pela FIFA em competições como o Mundial de Futebol Feminino do ano passado e no Mundial de Clubes.

Até aqui, só era permitido em competições organizadas pela FIFA.

Para que é que serve esta mudança?

O Conselho de Arbitragem considera que a explicação das decisões tem um objetivo pedagógico.

E defende que auxilia à total compreensão da função de arbitrar. E, de facto, é importante que os adeptos percebam as decisões.

As comunicações do VAR já são divulgadas?

Sim, mas isso é diferente. O que começou no passado mês de setembro é que o Conselho de Arbitragem divulga uma vez por mês - num programa televisivo - os áudios das conversas entre os árbitros de campo e o VAR - dos jogos da I Liga - em todos os lances avaliados no ecrã disponível no relvado.

Portanto, para além de não ser em tempo real o que está neste momento a ser divulgado é a conversa entre o árbitro e o VAR e não a explicação da decisão que toma depois de ouvir o videoárbitro.

A mudança já é oficial?

Já. A notícia começou por ser avançada por vários órgãos de Comunicação Social, mas, entretanto, foi confirmada – em comunicado – pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O presidente José Fontanelas Gomes fala numa grande conquista da arbitragem portuguesa.

A imprensa dizia que Portugal foi escolhido para avançar com a mudança, porque foi um dos primeiros a manifestar interesse em testar a nova ferramenta e, também, porque também foi pioneiro a adotar o VAR como elemento de auxílio à equipa de arbitragem.

Já se sabe como é que vão ser feitos os testes?

O Conselho de Arbitragem quer que a fase de testes arranque “o mais rapidamente possível".

A medida vai ser aplicada nas competições onde o sistema VAR está implantado, designadamente as duas ligas profissionais, Liga BPI, Taça da Liga, Taça de Portugal, Supertaça e fase final da Liga 3.

Agora só falta que a Liga Portugal indique os estádios que reúnem condições