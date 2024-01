Os agricultores do Algarve estão preocupados com a seca na região. O que se passa?

Os agricultores do Algarve estão preocupados com a seca na região e alertam para quebras muito significativas, sobretudo na produção de citrinos, caso se confirmem as restrições ao consumo de água para a agricultura. Esta quarta-feira haverá decisões sobre este tema.

Afinal, o que se passa?

A situação de seca que atinge o Algarve está atingir proporções graves. É a maior seca de que há registo. As reservas das albufeiras estão no nível mais baixo de sempre e o mesmo acontece com as águas subterrâneas.

Neste cenário, a previsão aponta para uma disponibilidade de água para apenas oito meses.

Para que se tenha uma ideia, as seis albufeiras no Algarve estão, nesta altura, a um quarto da sua capacidade, ainda menos do que em igual período do ano passado, que já foi um ano difícil em matéria de seca.

Por isso, torna-se urgente tomar medidas perante uma situação que é bastante complexa e que não se sabe quanto mais tempo poderá durar.

Esta quarta-feira haverá uma decisão sobre as medidas a tomar. O quê que pode acontecer?

Será preciso aguardar pelas conclusões da comissão que acompanha os efeitos da seca. O encontro desta tarde, em Faro, conta com a presença dos ministros do Ambiente e da Agricultura.

Seja como for, para mitigar os efeitos a seca, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) criou um plano que prevê um corte de 70% no consumo de água para a atividade agrícola e de 15% para o consumo urbano, que inclui o setor do turismo.

Que impactos é que isto pode ter?

Desde logo, os impactos mais significativos serão na agricultura. Os produtores de laranja do Algarve antecipam uma campanha desastrosa, com perdas tanto na quantidade como na qualidade.