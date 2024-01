União Europeia pode proibir reparação de automóveis com mais de 15 anos. Mas como assim?

Pode ser uma má notícia para quem tem carro com 15 ou mais anos. A União Europeia está a estudar a possibilidade de proibir a reparação de automóveis mais antigos, para incentivar a compra de veículos menos poluentes. Proibir, como assim?

Para já, é só uma proposta da Comissão Europeia, ainda sem aprovação pelo Parlamento Europeu, mas que tem como objetivo renovar o parque automóvel, fazendo com que os europeus adquiram veículos mais novos e amigos do ambiente.

A proposta de Bruxelas assenta no conceito de veículo residual, que é uma espécie de categoria para viaturas com mais de 15 anos e cujas avarias afetem o motor, a caixa de velocidades, os travões, a direção, chassis ou a carroçaria. Portanto, se este regulamento for aprovado, a reparação ou substituição de qualquer um destes componentes, numa viatura com mais de 15 anos passa a ser proibida.

Qual é o objetivo?



Com esta proposta, a União Europeia quer dar mais um passo para se tornar o primeiro território do mundo sem emissões diretas do setor dos transportes até 2050. E já até 2030, a meta é bastante ambiciosa: Bruxelas pretende uma redução das emissões de transportes em 55% até ao final desta década.



Mas isso pode deixar as pessoas sem alternativa: o veículo vai direto para a sucata?



Se não for possível a reparação, esse pode ser o desfecho. Em causa está a gestão dos resíduos automóveis em fim de vida. Neste caso, das peças mais antigas. Uma forma de promover a chamada economia circular. A verdade é que, muitos europeus optam por prolongar a vida útil dos seus veículos. Muito por causa da falta de dinheiro para comprar um carro novo. Em Portugal, um em cada quatro viaturas tem mais de 20 anos e a idade média dos carros matriculados é superior a 13 anos. E esta é uma tendência que se estende às potências económicas da União Europeia. Por exemplo, na Alemanha, a média de idades já ronda os 10 anos.



A regra é para todas as viaturas com mais de 15 anos?



Pois, aí Bruxelas tranquiliza os proprietários. Refere que a futura regra, a ser aprovada, só seria aplicável a um número muito reduzido de automóveis. Ou seja, a polémica está relacionada com a gestão e com o conceito de veículo em fim de vida útil.



Quem define esse conceito?



Nesse caso, a responsabilidade é dos próprios fabricantes. O que está em causa, na verdade, é a adoção de critérios de reutilização de componentes automóveis. Nesse caso, caberá aos fabricantes fornecer instruções detalhadas para a substituição de peças, bem como determinar se um automóvel ainda é reparável ou se já atingiu o fim de vida útil. Isto para quê? Para impedir que um carro que já não esteja em condições possa continuar a ser vendido como veículo usado.



Mas como é que isso se determina?



Será considerado residual qualquer veículo destinado a ser resíduo, sem contaminar o meio ambiente e aproveitando parte dos seus componentes. E esse é um dos principais pontos de polémica: a proposta de Bruxelas diz que qualquer veículo ou residual, um veículo cuja reparação exija a substituição do motor, caixa de velocidades, carroçaria ou chassis, ou quaisquer outras reparações para que a viatura passe numa inspeção técnica.



E como é que ficam as oficinas?



Pois, se esta proposta vier a ser aprovada, o setor da reparação automóvel pode vir a ser fortemente afetado. E pode haver outra consequência, eventualmente com mais riscos: as chamadas reparações caseiras e sem quaisquer garantias.