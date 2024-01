Caso de bebé diagnosticado com sarampo em Portugal. O que se sabe nesta altura?

Nos últimos dias, tem sido notícia o caso de sarampo que deu entrada num hospital de Lisboa. Trata-se de um bebé de 20 meses, proveniente do Reino Unido.

O que sabemos nesta altura?

Para já, sabemos que o bebé está estável e a evoluir favoravelmente. A criança poderá, mesmo, ter alta dentro de dias.

Trata-se de um bebé de 20 meses, internado com sarampo num hospital em Lisboa. A criança veio do Reino Unido, não reside em Portugal e não estava vacinada.

Mas há risco de contágio?

Aparentemente, não há qualquer risco ou suspeita de contágio resultante deste caso. Seja como for, nesta altura, a Direção-Geral de Saúde está a identificar as pessoas que tiveram contactos mais próximos com esta criança, para despistar eventuais sintomas.

Não é de excluir a possibilidade de surgirem novos casos, mas, à partida, com um alcance limitado.

Quais são os sintomas?

Os primeiros sintomas são febre e mal-estar que, depois, evoluem para corrimento nasal, conjuntivite e tosse.

Três a cinco dias após o aparecimento dos primeiros sintomas, aparecem umas manchas avermelhadas que se espalham para o pescoço, tronco, braços, pernas e pés da criança.

Como se trata o sarampo?

Não há um tratamento específico para o sarampo e, na maior parte dos casos, a evolução é benigna. Isto tendo em conta que cerca de 85% da população mundial está vacinada.

O sarampo transmite-se através de um vírus. Nos casos mais complicados, pode ocorrer desidratação e infeções respiratórias que, no pior dos cenários, podem necessitar de tratamento com antibióticos.

A vacinação é obrigatória?

Não, a vacinação contra o sarampo não é obrigatória, nem em Portugal, nem no Reino Unido, de onde veio esta criança. Contudo, no caso português, a vacinação é altamente recomendável e a taxa de cobertura está acima dos 95%.

Este fim-de-semana, falando sobre este caso, o ministro da Saúde voltou a apelar aos pais para que não hesitem em vacinar os filhos, até porque o sarampo faz parte do plano nacional de vacinação, logo a vacina é gratuita.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa e uma das principais causas de morte em crianças não vacinadas.

Em Portugal, a doença foi erradicada em 2016. Mas há que manter a vigilância, sobretudo tendo em conta o aparecimento destes casos isolados.