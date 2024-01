Afinal, o IMI das barragens que está por cobrar ainda poderá vir a ser liquidado.

Porquê?

Porque há uma lei de 2020, aprovada no âmbito da pandemia da Covid-19, que suspende os prazos de caducidade da liquidação dos impostos.

Ora, pelo menos foi essa a explicação da directora-geral da Autoridade Tributária, que esteve na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças.

Perante os deputados, Helena Borges disse não afastar a possibilidade de continuar a liquidar o Imposto Municipal sobre Imoveis das barragens relativo a 2019, tendo por base essa lei que suspendeu os prazos de caducidade dos impostos.

Mas as barragens não pagaram esse imposto relativo a 2019?

Não, porque a Autoridade Tributária deixou caducar o direito à liquidação do IMI, no que respeita a mais de 160 barragens em todo o país. Entre as quais o imposto relativo ao negócio da venda, pela EDP, por 2,2 mil milhões de euros, das seis barragens transmontanas - Miranda do Douro, Picote, Bemposta, Baixo Sabor, Feiticeiro e Tua.

E o que diz o Governo?

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse, também no Parlamento, que uma vez feita avaliação das barragens, passaram a existir do ponto de vista jurídico, condições para a liquidação. Isto caso não ocorram situações extraordinárias.

E que situações podem ser essas? Por exemplo uma providência cautelar que suspenda o processo. Nuno Santos Félix, considera, por isso, que, em princípio, existem condições para liquidação do imposto.