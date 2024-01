Tumultos nas ruas e nas cadeias, invasões a hospitais e televisões. O que se passa no Equador?

São imagens que marcaram as últimas horas e que vimos em todos os telejornais - homens armados invadiram a televisão pública do Equador. Há militares a patrulhar as ruas das maiores cidades. O que se passa? Resumidamente, tudo começou com a fuga da prisão, no último domingo, de José Adolfo Macías Villamar, mais conhecido como "Fito". Ele é o líder do grupo criminoso "Los Choneros" e que tem ligações aos cartéis da droga. É um dos traficantes mais perigosos do Equador. O Governo decretou o estado de emergência, decisão que gerou uma onda de violência que já fez 13 mortos e 300 detidos - com tumultos nas ruas e nas cadeias, invasões de universidades e hospitais, incluindo esse episódio da invasão, em direto, de um estúdio do canal estatal de televisão por parte de homens encapuzados e armados.

Mas como é que se chegou aqui? Como é que tudo começou? O Equador vive um clima de conflito entre gangues criminosos, cartéis de droga e o próprio Governo. Há já alguns anos que o país tem assistido a um número crescente de episódios de violência, com um pico na última campanha eleitoral para as presidenciais, durante a qual, um dos candidatos foi morto a tiro no final de um ato de campanha. Essa eleição, mudou alguma coisa? Mudou, porque o novo presidente equatoriano foi eleito com a promessa de um ataque cerrado ao crime organizado e ao narcotráfico. Assim que assumiu o cargo, no ano passado, Daniel Noboa, de 36 anos, adotou medidas que desencadearam a resposta violenta por parte dos grupos criminosos no país. Entre elas, a decisão de iniciar o processo para acabar com a possibilidade legal de possuir pequenas quantidades de droga para consumo.