Telecomunicações. Quanto será o novo aumento dos preços dos tarifários?

Os preços dos tarifários das telecomunicações vão voltar a subir.

É já em fevereiro e o Explicador Renascença refere o valor e o que está por trás deste aumento.

Qual será o valor do aumento?

O aumento deverá ser de 4,6% e vai ter como base o Índice de Preços no Consumidor, um indicador do INE que ainda vai ser conhecido este mês.

As diferentes operadoras, na comunicação que estão a fazer junto dos clientes, não esclarecem, no entanto, qual o valor do aumento ou qual o preço que vai passar a cobrar.

Apenas referem que o aumento entra em vigor em fevereiro.

O que é que pode fazer o cliente?

Tem de estar atentos, porque esta é uma altura em que as operadoras de telecomunicações aproveitam para prolongar os períodos de fidelização, ou seja, refidelizar o cliente.



E isto costuma ser transversal a todas elas: por estes dias, os clientes são contactados com propostas de melhoria do serviço com um tarifário mais simpático e atrás disso vem uma nova fidelização por mais 24 meses, uma prática considerada desleal pela DECO.

O cliente tem outra alternativa para tentar poupar?



Pode tentar perceber quais são as ofertas da concorrência, pelo menos, antes de se decidir por novo período de fidelização. Também pode esperar, porque estão para entrar no mercado novos operadores o que deverá acontecer muito em breve, segundo disse à Renascença fonte da ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações.

A ANACOM acredita que a entrada de novos operadores vai trazer boas ofertas, quer de preços, quer de serviços. Essa é a expectativa da ANACOM, que antecipa que as operadoras que já estão no mercado vão ter de se adaptar à concorrência.



A ANACOM não pode fazer nada face aos aumentos?



A única coisa que está ao seu alcance, é emitir uma recomendação e foi justamente isso que fez.



A ANACOM pediu às operadoras que fossem comedidas nos aumentos, lembrando que no ano passado, a subida foi de quase 8%.

Com o aumento deste ano, de cerca de 5%, significa que em dois anos, o preço das telecomunicações sobe praticamente 13%.

Como é que Portugal se compara com o resto da Europa?

De acordo com dados da ANACOM, nos últimos 15 anos, os preços aumentaram 14,6% em Portugal, enquanto na União Europeia baixaram 8,7%.



Aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, os preços baixaram 6,7%. Para isso, terá contribuído a entrada de novos operadores no mercado.

Tendo em conta a subida de preços que é registada por cá e a descida praticada lá fora, o saldo permite dizer que Portugal tem preços cerca de 20% acima dos valores praticados na europa.