Taxas de vacinação da gripe continuam abaixo dos valores do ano passado. O que se passa?

Em pleno pico de mortalidade e com as urgências lotadas com casos de gripe, surgem agora dúvidas quanto à eficácia da campanha de vacinação.

Afinal, o que se passa?

A resposta está nos números. A campanha de vacinação conjunta contra a gripe e contra a Covid-19 arrancou em finais de setembro e, na comparação com janeiro de 2023, há nesta altura menos portugueses vacinados.

São quase 10 pontos percentuais a menos na vacinação contra a gripe para os maiores de 60 anos. Os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde apontam para uma cobertura de 63% para a vacina da gripe, muito abaixo da meta de 75% recomendada pela Organização Mundial de Saúde.

E porquê que esses números estão assim tão abaixo do esperado?

Os especialistas apontam três razões. Por um lado, é a primeira vez que a vacinação está a ser feita nas farmácias. O antigo presidente do colégio de medicina geral e familiar da Ordem dos Médicos diz que a rede não estará devidamente preparada para dar resposta às solicitações. Por outro lado, são apontadas falhas na comunicação. Em anos anteriores, as pessoas eram convocadas para comparecerem para serem vacinadas, agora já não são.

E, finalmente, fadiga pandémica. As pessoas estarão cansadas depois da corrida às vacinas durante a pandemia.