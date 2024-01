O que está em causa na compra de ações dos CTT pelo Estado?

Em causa está o facto de a Parpública, a empresa que gere as participações do Estado, ter adquirido ações dos CTT, empresa privatizada em 2014/15, por ordem do governo. A polémica está, entre outros pontos, no facto de o negócio ter sido sigiloso.

O negócio terá sido feito em segredo, porquê?

De acordo com o Jornal Económico, que avançou a notícia, a compra de ações dos CTT seria uma alegada moeda de troca para que Bloco de Esquerda e também o PCP, aprovassem o orçamento de 2021. Os dois partidos já fizeram saber que foram informados do negócio e que não mostraram interesse apesar de pretenderem a reversão da privatização dos CTT. De recordar que esse orçamento não passou, o que levou à dissolução do parlamento e a eleições. Em resumo, terá sido feito em segredo porque teria, alegadamente, objetivos políticos.

Mas há alguma ilegalidade?

Inicialmente desconhecia-se o parecer da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Sector Público Empresarial que é a entidade que avalia este tipo de negócios pelo Estado, mas já foi divulgado. Há também quem questione no plano ético, mesmo não havendo ilegalidades.