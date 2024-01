Regresso às aulas. Quantos alunos começam 2024 sem professores?

Esta quarta-feira, milhares de alunos regressaram à escola para o segundo período do ano letivo.

Foi também esta quarta-feira que foi revelado que os portugueses elegeram a palavra "professor", como a palavra de 2023.

O Explicador Renascença refere quantos alunos ainda têm falta de professor, no novo ano.

Quantos alunos começam 2024 sem professores?

Os alunos regressaram esta quarta-feira à escola, mas isso não significa que tenham aulas a todas as disciplinas.

Segundo uma estimativa do movimento “Missão Escola Pública”, pelo menos 35 mil alunos ainda não têm os professores todos neste arranque do segundo período.

É de notar, ainda, que durante as férias escolares a plataforma de colocação de docentes esteve encerrada.

É um problema que vem do início do ano letivo?

Sim e já esta tarde a FENPROF revelou que um quarto das escolas não conseguiram ter todos os professores no primeiro período letivo.

Em conferência de imprensa, o líder da FENPROF disse ainda que apenas 41% das escolas completaram o quadro ao longo do mês de setembro.

A FENPROf diz ainda que muitas direções de escolas estão a deixar de pedir horários, ou seja, não os colocam a concurso, por considerarem que não vale a pena.

Que solução pode ser encontrada?

Para já, o que está a acontecer é que as escolas estão a contratar pessoas sem habilitação para dar aulas. O Governo abriu portas a essa possibilidade para combater a falta de professores.

Há advogados, por exemplo, a dar Português ou História ou geólogos a dar Geografia.

Esta é uma situação denunciada por sindicatos que dizem que as aprendizagens ficam comprometidas.

O ano letivo ainda tinha poucos dias e já havia mais de mil pessoas sem habilitação para a docência, que estavam a dar aulas.

A vinculação dinâmica não deveria trazer estabilidade às escolas?

A vinculação dinâmica ainda assim conseguiu colocar cerca de oito mil professores este ano letivo

No entanto, há professores a ameaçar desistir, porque, de acordo com as regras, vão ter de concorrer obrigatoriamente a todo o país e muitos destes docentes já dizem que se ficarem muito longe da área de residência vão rescindir.

Há um movimento que já reúne mais de 800 professores que aderiram à vinculação dinâmica que dizem isso mesmo.

"Professor" foi a palavra do ano de 2023?

Foi. Mais de 48% dos cerca de 90 mil votantes elegeram a palavra “professor”.

Esta é uma iniciativa da Porto Editora que considera que esta escolha tem a ver com as centenas de protestos e greves de professores que ocorreram por todo o país.

Curioso é que, logo a seguir, ficou outra profissão que tem sido notícia pelos protestos que tem protagonizado: “médico” foi a segunda mais votada na eleição da palavra do ano.