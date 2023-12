Brasil à beira de ser excluído de provas profissionais de futebol. O que se passa?

Porque é que o Brasil está em risco de ser excluído de todas as provas profissionais?

Em causa está o processo de destituição do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Ednaldo Rodrigues foi afastado a 7 de dezembro, na sequência de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que anulou a votação em que foi eleito para a liderança da CBF em 2022.

Quais as razões para essa decisão?

Uma alegada violação do diploma legal que institui as normas gerais sobre o desporto, conforme a Constituição brasileira - a chamada lei Pelé. Neste caso, a justiça civil considera que o estatuto da Confederação Brasileira de Futebol apresenta inconformidades com esta lei geral sobre o desporto.

Além disso, as pressões sobre Ednaldo Rodrigues têm vindo a aumentar, sobretudo depois de terem sido reveladas várias alegações sobre má utilização de dinheiros públicos e acusações de alegado assédio por parte de elementos da estrutura diretiva contra funcionárias da Confederação Brasileira de Futebol. Este caso, em particular, foi arquivado em outubro do ano passado.

Só que, entretanto, a FIFA opõe-se a esta decisão da justiça civil. Porquê?

Porque entende que os assuntos internos da CBF devem ser conduzidos sem interferência externa. Neste caso, da justiça civil que, com o afastamento de Ednaldo Rodrigues, colocou o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em funções interinas, até novas eleições.

Contudo, nem o órgão máximo do futebol, nem a confederação continental a que o Brasil pertence reconhecem esta situação.

Daí, a ameaça de exclusão de todas as provas internacionais. O quê que pode acontecer?

Se for oficializada a suspensão da Confederação Brasileira de Futebol, a consequência poderá ser o afastamento dos clubes brasileiros de todas as competições internacionais, como a Taça Libertadores da América - o correspondente à Liga dos Campeões do continente sul-americano - bem como o Mundial de Clubes.

E, também, claro, o afastamento da seleção brasileira de todas as competições internacionais.

Como é que se resolve este impasse?

Com novas eleições que, em princípio, acontecerão já no início do próximo ano. A FIFA e a Conmebol - a Confederação Americana de Futebol - já anunciaram missão conjunta no Brasil, a partir de 8 de janeiro para solucionar este impasse.