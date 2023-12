Porta aberta à Superliga Europeia de futebol. E agora?

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) abriu a porta à criação da Superliga Europeia, esta quinta-feira. Em comunicado, esclarece que as regras da FIFA e da UEFA que sujeitam quaisquer novos projetos de futebol interclubes a autorização prévia, e que proíbem clubes e jogadores de disputar essas competições, sob risco de sanções, não estão em conformidade com a lei europeia. O Explicador Renascença esclarece o que está em causa, como reagiram os vários atores do filme do futebol europeu e o novo formato apresentado pela Superliga Europeia, com futebol feminino incluído. É uma luz verde à criação da Superliga Europeia?

É mais um amarelo. O TJUE só decide no âmbito da lei europeia. A conclusão desta quinta-feira "não significa que uma prova como o projeto da Superliga Europeia tenha necessariamente de ser aprovado". Isso, esclarece, cabe ao tribunal de Madrid em que se iniciou o processo. O advogado Alexandre Mestre, professor de direito do desporto, explica à Renascença a decisão do TJUE.

"Diz que é um abuso de posição dominante, na lógica de direito a concorrência de FIFA e UEFA, mas depois salta para uma conclusão: 'atenção que isto não quer dizer que o projeto da Superliga seja necessariamente aprovado'. Isto vai voltar ao tribunal espanhol para decidir e caber-lhe-á aferir se estas regras de criação da Superliga preenchem ou não os requisitos. A Superliga poderá ainda não avançar", detalha o antigo secretário de Estado do Desporto.

Isso não impede Real Madrid e Barcelona, clubes que se mantiveram agarrados ao projeto, e a A22, empresa organizadora da Superliga Europeia, de cantar vitória e anunciar que "o futebol europeu está livre" do monopólio da UEFA. Alexandre Mestre discorda: "Não é dito que não pode haver um monopólio da FIFA e da UEFA. Os poderes reguladores da modalidade estão na FIFA e na UEFA. O princípio basilar que podia estar em perigo e que felizmente não é colocado em crise, de haver apenas uma federação internacional e uma confederação continental por modalidade, a reger esse mesmo desporto, não está comprometido." De qualquer forma, a A22 até já apresentou o formato da prova.

Mantém-se o modelo fechado, a convite, com 20 equipas?

Não. A nova Superliga Europeia terá 64 clubes participantes, distribuídos por três divisões, com sistema de subidas e descidas anuais: As duas primeiras divisões, Star League e Gold League (Liga Estrela e Liga Ouro, em português), consistem de 16 clubes, cada. A Blue League (Liga Azul), o terceiro escalão, terá os restantes 32 clubes;

A participação será baseada em mérito desportivo, "sem membros permanentes" ;

; No primeiro ano da competição, os clubes serão selecionados com base num leque de critérios "transparentes e baseados em rendimento" ;

; Entrada na Blue League seria baseada na prestação no campeonato ;

; Cada clube ficará inserido em grupos de oito, com jogos em casa e fora, pelo que disputará um mínimo de 14 partidas por ano ;

; No final da época, uma fase a eliminar determinará os campeões de cada liga e que clubes serão promovidos. A A22 garante que "não haverá um aumento do número de jogos no calendário além do contemplado pelas competições existentes e jogos a meio da semana não interferirão com os calendários das ligas domésticas". Também refere que imporá regras de sustentabilidade financeira "fortes" e processos de aplicação "transparentes". Onde para o futebol feminino no meio disto tudo?

A Superliga também terá uma prova feminina, nos mesmos moldes da masculina, mas só com duas divisões, num total de 32 clubes. Star League e Gold League com 16 clubes, cada;

Equipas inseridas em grupos de oito, com jogos em casa e fora, pelo que disputarão um mínimo de 14 partidas por ano ;

; No final da época, uma fase a eliminar determinará os campeões de cada liga e que clubes serão promovidos;

de cada liga e que clubes serão promovidos; Promoção e relegação anuais entre ligas;

entre ligas; Entrada na Gold League seria baseada na prestação no campeonato.