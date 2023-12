Dia Internacional das Migrações. Afinal, quantos imigrantes residem no nosso país?

Por exemplo, no ano passado, os pedidos de proteção internacional em Portugal aumentaram quase 30% em relação a 2021. Foram quase 1.200 pedidos que deram entrada em Portugal. E o número de estatutos de refugiado concedidos quase triplicou de um ano para o outro, entre 2021 e 2022.

Basta pensarmos nos conflitos a que temos assistido nos últimos tempos. Sobretudo, as guerras na Síria, Afeganistão e em vários países africanos. E, mais recentemente, na Ucrânia que acabaram por gerar uma grande vaga de refugiados.

Os estrangeiros já representam 7,6% da população portuguesa. Ainda assim, Portugal é o 10.º país da União Europeia com menor proporção de imigrantes.

Assim, de acordo com os números agora conhecidos, podemos dizer que duplicou o número de estrangeiros em Portugal na última década.

São perto de 800 mil, sendo que, no ano passado - 2022 - chegaram a Portugal 118 mil imigrantes, o maior valor desde que há registo.

No Dia Internacional das Migrações, a Pordata faz um retrato estatístico dos imigrantes em Portugal.

Todos estes imigrantes estão em situação legal no nosso país?

Nem todos. Na verdade, há cerca de meio milhão de migrantes à espera de regularização em Portugal. No entanto, muitos dos imigrantes chegam ao nosso país para estudar: um terço dos alunos de doutoramento no país são estrangeiros.

Quais são as condições de vida destes imigrantes?

Não são definitivamente as melhores: um em cada três vive em risco de pobreza.

Portugal é o quarto país com maior precaridade laboral entre os imigrantes. A taxa de desemprego entre os estrangeiros a trabalhar no país é mais do dobro da média nacional. Mais de um terço tem um contrato de trabalho temporário. Em média, recebem quase menos 100 euros por mês de salário que os cidadãos nacionais.

De onde chegam estes imigrantes?

A Pordata revela que a maioria chega de países fora da União Europeia. Os brasileiros representam a maioria: são mais de 29%. As restantes nacionalidades mais representadas são britânica (6%), cabo-verdiana (4,9%), italiana (4,4%), indiana (4,3%) e romena (4,1%). Entre os estrangeiros em Portugal, há mais homens. E 6 em cada 10 têm entre 15 e 44 anos. Um em cada quatro já nasceu em Portugal.

Resta dizer que, nos últimos 15 anos, cerca de meio milhão de imigrantes obteve nacionalidade portuguesa.

Este é o perfil de quem entra no nosso país para viver. E quem sai? Quem são os portugueses que escolhem emigrar?

65% são homens e oito em cada 10 tem idades entre os 15 e os 44 anos. Quase metade tem o Ensino Superior. O destino é, para metade destes portugueses, um outro Estado-membro da União Europeia.

Ainda assim, desde 2019 que o número de imigrantes - das pessoas que entra no país - é três vezes maior do que o de emigrantes - que saem de Portugal. Há, assim, um saldo migratório positivo. O que leva a concluir que o crescimento da população em Portugal desde 2019 é devido à entrada de imigrantes.