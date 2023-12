Uma criança fez 360 km para internamento em Lisboa. O que aconteceu?

Uma criança foi transferida de Guimarães para o Hospital D. Estefânia em Lisboa, na passada segunda-feira, para internamento. São mais de 360 Km.

Segundo fonte oficial do hospital minhoto à Renascença, é um procedimento considerado "normal".

Por que razão foi necessário transferir a criança para um hospital tão distante?

Inicialmente chegou a ser avançada a tese de que a criança em causa necessitava de cirurgia urgente. Contudo, fonte do Hospital D Estefânia diz tratar-se de uma criança com necessidade de cuidados intensivos pediátricos específicos porque tem problemas do foro respiratório.

Ainda assim, foi necessário percorrer uma longa distância para garantir esses cuidados. Porquê?

Numa primeira versão, fonte do Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central admitiu que este procedimento era consequência das limitações da rede hospitalar.

Por alegada incapacidade de atendimento do Hospital de Guimarães, a criança teria tido necessidade de ser transferida com urgência para Lisboa.

O Hospital de Guimarães confirma essa informação?

Não. Fonte oficial do Hospital de Guimarães refere à Renascença que a unidade possui um serviço de urgência pediátrica a funcionar sem constrangimentos, mas adianta que casos pediátricos de cuidados intensivos são "naturalmente" reencaminhados para Porto ou Lisboa, "dependendo de vários fatores".

Então a transferência de um doente urgente para um hospital a mais de 300 Km é considerada normal?

De acordo com fonte do Hospital de Guimarães, sim.

O que não está explicada é a razão pela qual o doente em causa foi para Lisboa e não para o Porto que fica muito mais próximo. No entanto, os responsáveis consideram tratar-se de um procedimento normal.

O Hospital D. Estefânia tem recebido muitos doentes de outras unidades?

Sim, tudo aponta para esse cenário. Certo é que o Hospital D. Estefânia está a receber uma média de 300 doentes por dia no serviço de urgência, tendo atingido 378 episódios de urgência no dia 13 de novembro.

Esta situação deve-se ao encerramento de várias urgências em torno do hospital, uma situação que afeta esta semana 33 serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde.

Sabe-se o estado de saúde da criança transferida?

A única informação disponível dá conta que a criança permanece internada e regressará a Guimarães quando as condições o permitirem.