Afinal há ou não condições para pagar tempo de serviço aos professores?

Em entrevista à Renascença e jornal Público, Pedro Nuno Santos diz que não se compromete com a recuperação integral do tempo de serviço dos professores em apenas uma legislatura. Isto já depois de o ainda ministro da Educação ter dito, em entrevista à Renascença, que é possível avançar com a medida.

O que está em causa?

Em causa está o tempo em que os professores não tiveram progressão nas carreiras e os aumentos salariais focaram congelados: os tais seis anos, seis meses e 23 dias. Situação que resultou da crise e consequente intervenção da Troika.

Qual é o valor total dos salários que ficaram congelados?

Significaria um impacto de 331 milhões de euros anuais de despesa permanente para o Estado. Todos os anos, o Estado iria ter que pagar este montante. Entrando no universo do futebol, daria, num ano, para “comprar” dois Mbappés e ainda sobrava dinheiro.

Temos ouvido falar de redução da dívida, de aumento da receita fiscal por via da inflação. Não são condições que permitem pagar esse valor aos professores?

Esse é um argumento que tem sido usado, no entanto seriam mais de 330 milhões todos os anos e nada nos garante que a situação económica permaneça inalterada.