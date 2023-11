O que há para saber da nova rede de transporte público da área metropolitana do Porto?

É já amanhã, 1 de dezembro, que entra em funcionamento a nova rede de transporte rodoviário da área metropolitana do Porto, a UNIR.

Afinal como funciona e o que é a UNIR?

A rede UNIR é uma iniciativa dos 17 municípios da área metropolitana do Porto (AMP), que funde a operação de transporte público rodoviário de toda a AMP numa só imagem e serviço, com exceção da STCP, ou seja, na cidade do Porto continua a operar apenas a STCP.

A UNIR é uma nova rede de autocarros com uma nova frota. A nova operadora garante que o serviço vai ser melhor e mais confortável.

Então termina o serviço de todas as operadoras exceto a STCP?

Exatamente. Todas as linhas dos operadores privados deixam de existir e são substituídas pelos autocarros da UNIR.

Mas as ligações mantêm-se ou haverá alterações?

Estão previstas algumas alterações. Boa parte da linhas mantêm-se, mas a nova rede anuncia algumas mudanças por forma a harmonizar a numeração das linhas em toda a AMP. É possível consultar a nova numeração e a conversão de linhas aqui.

Então há uma nova numeração das linhas. Como vai funcionar?

Na nova numeração as linhas vão ter quatro dígitos, seguindo uma lógica de atribuição por concelho, para cada um dos 16 servidos pela nova rede. Apesar do acrescento de um dígito, os municípios mantêm o mesmo inicial das suas linhas: cinco em Matosinhos, seis na Maia, sete em Valongo, oito em Gondomar e nove em Vila Nova de Gaia.

As paragens vão mudar de local?

Sim, algumas paragens vão ser progressivamente relocalizadas para maior conforto e segurança dos passageiros. Está previsto o aparecimento de novas paragens, em locais onde anteriormente não havia serviço de transporte público.

As indicações de linhas nos postes das paragens vão ter identificação da zona Andante e a imagem da UNIR.

Identificação Andante porquê?

O cartão Andante é o único e exclusivo título de transporte em toda a rede.

Os autocarros vão ser diferentes?

Sim. Inicialmente, os autocarros vão estar identificados com a marca UNIR.

Haverá ainda um reforço substancial com mais autocarros e soluções de mobilidade ambientalmente sustentáveis. Olhando para o site da UNIR, os autocarros vão ter as cores azul e branco.