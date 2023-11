Crianças do Porto adicionadas a grupo WhatsApp com imagens pornográficas. O que se passa?

Milhares de crianças e jovens, nomeadamente da zona do Porto, estão a ser convidados para aderir a um grupo no WhatsApp onde circulam imagens de teor pornográfico e pedófilo.

Afinal, o quê que se passa?

O caso foi conhecido esta semana. Trata-se de um grupo de WhatsApp intitulado 'Bora bater o recorde de mais pessoas no grupo'. Um nome aparentemente inofensivo. Mas, na verdade, trata-se de um chat em que circulam conteúdo obsceno, imagens de pornografia, pedofilia e de violência extrema.

De acordo com o Jornal de Notícias, vários alunos de pelo menos cinco escolas secundárias do Porto foram adicionados. A Renascença sabe que, entre esses estabelecimentos de ensino, estão a Escola Secundária Clara de Resende e a EB 2-3 Francisco Torrinha, ambas na zona da Boavista.

Esse é um denominador comum à maior parte das denúncias, uma vez que os destinatários são estudantes de colégios privados e de outras escolas públicas das chamadas zonas nobres da cidade.

O alerta foi dado pela Associação de Pais do Colégio Luso-Francês.

Já se sabe quem são os autores?

Ainda não foram identificados, as investigações ainda agora começaram. Nesta altura, a melhor estratégia é mesmo estar atento. Por isso, várias associações de pais de escolas do Grande Porto estão a enviar emails aos encarregados de educação, alertando-os para vigiar os telemóveis dos filhos. Sendo, naturalmente, invasivos mas com um sentido pedagógico e de alerta para os perigos deste tipo de conteúdo.

Perante esta situação, o que fizeram os pais?

Para já, denunciaram a situação às autoridades e a PSP já está a investigar este caso. Para tal, já fez um primeiro contacto com as direções dos estabelecimentos de ensino.

A polícia deixa um conselho aos pais: se os filhos forem adicionados a este grupo, antes de sair, façam um print, uma captura de ecrã do grupo e dos administradores, de modo a facilitar o trabalho das autoridades que será mais eficaz, quanto mais rápido se agir.

Como podemos evitar convites deste género?

A melhor forma de evitar contactos indesejados é selecionar quem pode e quem não pode interagir connosco.

As definições do WhatsApp permitem bloquear convites de desconhecidos.

Basta ir ao menu 'Grupos' e autorizar apenas 'Os Meus Contactos' a convidarem-me para grupos de conversação.

A partir daí, o utilizador deixa de receber convites de pessoas que não estejam na sua lista telefónica.

O que dizem os especialistas em cibersegurança?

Admitem que a adesão a grupos como este aumentam a exposição dos utilizadores a software malicioso - o chamado malware - cujo objetivo é, muitas vezes, a obtenção de dados pessoais e financeiros. E também a outras situações graves, como chantagem e extorsão.