Como é que dois impostores se infiltraram na Web Summit?

A WebSummit terminou esta quinta-feira, mas a edição ficou marcada por uma situação insólita a fechar a cimeira.

Dois ativistas fizeram-se passar pelo DJ Marshmello e por um executivo da Adidas num dos painéis, em entrevistas e numa conferência de imprensa e ninguém desconfiou.

Quem é esta dupla?

São dois ativistas que formam a dupla que dá pelo nome “Yes Men”. Assinam com os pseudónimos Mike Bonanno e Andy Bichlbaum, surgiram em 1996 e recorrem ao humor e a este tipo de embustes, em que se fazem passar por pessoas influentes e porta-vozes de organizações conhecidas, para aumentarem a consciência sobre questões socioambientais.

Já criaram sites falsos, semelhantes aos que pretendem parodiar, têm conseguido inúmeras entrevistas para a televisão, e convites para conferências em eventos.

Uma das primeiras ações desta dupla foi a criação do site gwbush, aquando das presidenciais norte-americanas do ano 2000 em que denunciavam mentiras de George W. Bush.

E agora decidiram vir à Websummit. E fizeram o quê?

Fizeram-se passar pelo DJ Marshmello e por um executivo da Adidas, deram até uma palestra num palcos da WebSummit, apresentaram uma criptomoeda, em suposta parceria com a Adidas, para ser usada exclusivamente no metaverso, deram uma conferência de imprensa, entrevistas e o alegado DJ Marshmello até lançou uma música.

Sem que ninguém desconfiasse. Isso é verdadeiramente incrível

A questão - para quem não conhece - é que o DJ e produtor norte-americano aparece sempre com máscara e luvas, por isso ninguém estranhou. Quanto ao falso executivo da Adidas, aparentemente ninguém se preocupou em confirmar a identidade.

Ainda assim, houve algumas indicações que deveriam ter despertado campainhas, porque a palestra foi carregada de sarcasmo - pareceu mais uma crítica à Adidas.

Disse por exemplo que a Adidas usava escravos na II guerra Mundial e que mesmo agora alguns trabalhadores não são pagos.

Até o próprio anúncio da AdiCoin soava estranho: uma criptomoeda que seria usada na remuneração dos trabalhadores da empresa, que teriam de ter um chip implantado para receberem o pagamento em moeda virtual. A audiência, pelos vistos, não estranhou.

Como é que acabou por se descobrir que os dois impostores não eram quem diziam ser?

Foi o verdadeiro Marshmello que acabou por denunciar o caso ontem na rede social X (antigo Twitter) e até pediu desculpa a quem tenha sido enganado e avisou que já tem advogados a tratar do caso.

E entretanto a dupla “Yes Men” veio reivindicar a ação no seu site oficial.

E a organização da Websummit já disse alguma coisa?

Até agora não. A Renascença questionou a organização mas até agora não obteve resposta.

Mas a verdade é que a palestra onde os impostores participaram foi apagada do registo da cimeira e as fotografias também já não estão disponíveis. Para além do caricato da situação, isto levanta questões sérias, até de segurança, uma vez que tinham acreditações oficiais da Web Summit, portanto aguardam-se esclarecimentos da organização.